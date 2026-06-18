Yhdysvallat ja Iran allekirjoittivat aiesopimuksen eli alustavan rauhansopimuksen viime yönä. Sopimus vaikuttaa Yhdysvalloille vain keinolta päästä ulos itse luomastaan sotkusta, kirjoittaa MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Sanna Voltti.

Presidentti Donald Trump puhui eilen illalla Ranskan Evianissa järjestetyn G7-kokouksen jälkeen pitkään ja poukkoilevasti. Suurin osa puheesta keskittyi Iraniin ja vielä tuossa vaiheessa vuodettuun, ei virallisesti julkaistuun aiesopimukseen.

– Se on aiesopimus. Jos sitä ei hyväksytä 60 päivän kuluessa, ei se mitään, me jatkamme pommittamista. En halua tehdä niin, koska aiesopimus on niin hyvä, Trump sanoi lisäten, että sopimuksen keskeisin asia on se, ettei Iran saa koskaan millään keinolla hankkia tai kehittää ydinasetta.

Trump käytti puheestaan yli puoli tuntia sopimusluonnokseen.

Puheessaan Trump palasi myös toistuvasti iranilaiskenraali Qassem Suleimaniin, joka surmattiin hänen määräämässään ohjusiskussa tammikuussa 2020.

– Tämä ei ollut kolmen kuukauden sopimus. Tätä on valmisteltu vuosia. Tiedättekö miksi? Koska minä olin se, joka tappoi kenraali Suleimanin, Trump sanoi.

Trumpin retoriikka vaikuttaa siltä, että hän pyrkii näyttämään, että nykyisen sopimuspohjan juuret ulottuvat Suleimanin surmaamiseen kuusi vuotta sitten.

Monen korvaan perustelu kuulosti kuitenkin yritykseltä vakuuttaa yleisö sopimuksen merkittävyydestä – samaan aikaan, kun sopimuksen sisältö on herättänyt runsaasti kritiikkiä.

Trumpin puheen jälkeen illalla luonnos julkaistiin virallisesti. Vastaanotto on paikoin ollut brutaali, koska sopimuksen katsotaan olevan Iranille parempi.