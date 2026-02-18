JYPin Antti Tyrväinen ja Tapparan Emil Sylvegård tappelivat heti SM-liigaottelun ensimmäisessä vaihdossa.
Avauskentälliseen nimetty Tyrväinen ehti olla kaukalossa noin 15 sekuntia, kunnes hanskat putosivat Tapparan santapaperiosastoa edustavan Sylvegårdin kanssa melko yksissä tuumin.
Voit katsoa tappelun pääkuvan videolta.
Kaksikolle langetettiin tappelusta suihkukomennukset.
Tyrväinen taklasi joulukuun alussa saman otteluparin kohtaamisessa Tapparan tähtipelaajaa Kristian Tanusta päähän. Tanus oli sivussa kaukalosta reilut kaksi viikkoa.
Tyrväinen sai kyseisestä taklauksesta kolmen ottelun pelikiellon.