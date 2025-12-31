Leo Komarov palasi kaukaloon, pelasi viisi jääkiekko-ottelua ja juhli "pelti paljaana" mitali kaulassaan.
Kokenut kiekkoilija oli alkukauden ilman seuraa. Joulun alla Komarov harjoitteli Davosin joukkueen mukana Sveitsissä. Hänet kiinnitettiin remmin vahvuuteen perinteisen Spengler Cupin ajaksi.
Suomalainen edustikin Davosia turnauksessa. Joukkue voitti keskiviikon finaalissa yhdysvaltalaisen yliopistotähdistön maalein 6–3.
Maailman vanhimpana jääkiekkoturnauksena tunnettu Spengler Cup on varsin merkittävä juttu paikallisesti. Komarov julkaisi sosiaalisessa mediassa riehakasta materiaalia Davos-kopista turnauksen mestaruuden ratkettua. Kuohuva roiskui ja ostoskärryt oli ladattu pelaajalla.
Komarov jakoi myös maanmiehensä Niko Huuhtasen julkaiseman kuvan. Huuhtanen edustaa päätyökseen EHC Bieliä, mutta oli mukana vahvistusjoukoissa. Otoksessa voimahyökkääjä Komarov poseeraa ilman paitaa mitali kaulassaan.
– Salmisaaresta Spengler Cupin voitto. Ammattimies, Huuhtasen saatesanat kuuluvat.
Salmisaarella Huuhtanen viittaa harjoitusjäihin, joilla työttömät kiekkoilijat käyvät ahkerasti pääkaupunkiseudulla.
Komarov, 38, pelasi kaksi edellistä kautta Helsingin IFK:ssa. Hän on maailmanmestari ja olympiavoittaja. Palkintokaapista löytyy myös kaksi KHL-mestaruutta. Tuoreen Spengler-pytyn lisäksi, tietenkin.