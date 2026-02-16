Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen terveystilanne puhuttaa ennen keskiviikkona pelattavaa olympialaisten puolivälierää.

Alkusarjan päätöspelistä lauantaina sairastumisen takia sivussa ollut hyökkääjä Anton Lundell oli sivussa maanantain jääharjoituksesta, mutta altistumisen takia sivussa ollut Oliver Kapanen palasi jääharjoitusvahvuuteen maanantaina. Leijonat palasi vapaapäivän jälkeen jäille, mutta yllättäen kapteeni Mikael Granlund oli sivussa.

Harjoituksien perusteella Kapanen ja hyökkääjä Joel Kiviranta vaikuttavat jäävän pelaavien ketjujen ulkopuolelle, koska he saapuivat jäälle lämmittämään maalivahteja yhdessä puolustajien Nikolas Matinpalo ja Mikko Lehtonen kanssa. Muut kenttäpelaajat saapuivat vasta myöhemmin.

Leijonat pelasi alkusarjan Milano-Cortinan olympialaisten miesten jääkiekkoturnauksen pääareenassa Santa Giuliassa. Suomi hävisi Slovakialle maalein 1–4, mutta Leijonat voitti sen jälkeen vakuuttavasti Ruotsin 4–1 ja Italian 11–0.

Suomi oli alkusarjan paras lohkokakkonen ja sai suoran paikan keskiviikon puolivälierään, mutta Leijonat joutui muutamaan alkusarjan jälkeen Santa Giuliasta kaupungin toiselle puolelle Rho-messukeskukseen kasattuun jäähalliin, jossa joukkue maanantaina harjoitteli.