Kanadan päävalmentaja Jon Cooper on kommentoinut Sidney Crosbyn loukkaantumisen vakavuutta.

Crosby loukkaantui keskiviikkona Tshekkiä vastaan pelatussa puolivälierässä, kun hän väänsi jalkansa Radko Gudaksen antaman taklauksen yhteydessä. Crosby joutui jättämään pelin tilanteen jälkeen kesken.

Pelin jälkeen Crosbyn kerrottiin lähtevän magneettikuvauksiin vamman tarkemman laadun selvittämiseksi.

Kun Kanada piti vapaaehtoiset jääharjoitukset torstaina, loisti Crosby poissaolollaan.

Päävalmentaja Jon Cooper kommentoi Crosbyn tilannetta lyhytsanaisesti.

– Hänen turnauksensa ei suinkaan ole vielä ohi. Seuraamme tilannetta päivä kerrallaan, Cooper kertoi medialle.

Kanada kohtaa perjantaina olympiaturnauksen välierässä Suomen. Ottelu käynnistyy kello 17.40.