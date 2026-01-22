Trumpin mukaan kaavaillussa Grönlanti-sopimuksessa Yhdysvallat saisi "kaiken haluamansa". Grönlannin pääministeri sanoo, ettei tiedä mistä tapaamisessa on sovittu.

Yhdysvallat ja Tanska aikovat neuvotella uusiksi sopimuksensa Grönlannin puolustamisesta, kertovat lähteet muun muassa AFP:lle ja CNN:lle. Vuonna 1951 solmittu sopimus antaa Yhdysvalloille oikeuden perustaa ja ylläpitää sotilastukikohtia Grönlannissa.

Toistaiseksi ei ole selvää, miltä osin vanha sopimus on tarkoitus uudistaa. AFP:n lähteen mukaan tukikohta-alueita ei ole tarkoitus siirtää osaksi Yhdysvaltoja.

1950-luvun sopimuksen mukaan tukikohtien sijainnista sovitaan tarkemmin Yhdysvaltain ja Tanskan neuvotteluissa. 2000-luvulla sopimuksen osapuoleksi lisättiin Grönlannin itsehallinto.

Sekä Tanska että monet asiantuntijat ovat aiemmin huomauttaneet, että Yhdysvallat voisi toteuttaa haluamansa turvallisuuden lisäämistoimet jo olemassa olevan sopimuksen puitteissa. Näin ollen perustetta Grönlannin haltuunotolle tai ostamiselle ei ole.

Yhdysvalloilla oli kylmän sodan aikana Grönlannissa useita sotilastukikohtia, mutta yhtä lukuun ottamatta kaikki on nyt suljettu.

Yhdysvallat ei voi tukikohtien tai joukkojen lisäämisen varjolla miehittää Grönlantia. Sopimukseen vuonna 2004 tehdyn lisäyksen mukaan Tanskaa ja Grönlantia pitää konsultoida merkittävistä muutoksista sotilaallisessa toiminnassa saarella.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pitkään vaatinut, että Yhdysvaltojen pitäisi saada Tanskalle kuuluva Grönlanti hallintaansa turvallisuussyistä.

Tanska haluaa jatkaa vuoropuhelua

Trumpin kanssa keskustelleen Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan neuvotteluissa pyritään varmistamaan, että Kiina ja Venäjä eivät saa sotilaallista ja taloudellista jalansijaa Grönlantiin.

Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen sanoi torstaina, että hän ei tiedä, mistä Rutte ja Trump sopivat keskiviikkoisessa tapaamisessaan.

Nielsen sanoi, että raja kulkee alueellisessa koskemattomuudessa. Hänen mukaansa Grönlanti toivoo rauhanmukaista keskustelua Yhdysvaltojen kanssa ja haluaa olla osa Tanskaa.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sanoi torstaisessa lausunnossa, että Tanska haluaa jatkaa rakentavaa vuoropuhelua liittolaisten kanssa arktisen alueen turvallisuudesta. Pääministerin mukaan asiasta voidaan keskustella edellyttäen, että Tanskan alueellista koskemattomuutta kunnioitetaan.

Frederiksenin mukaan myös Yhdysvaltojen suunnittelemasta kunnianhimoisesta ohjuspuolustusjärjestelmästä Kultakupolista voidaan keskustella osana turvallisuuden vahvistamista.

Tanskan puolustusministeri Troels Lund Poulsen kommentoi torstaina, että Ruttella ei ole valtuuksia neuvotella Tanskan tai Grönlannin puolesta.

Trump: Kaavailtu sopimus voimassa ikuisesti

Trump kommentoi kaavailtua ratkaisumallia suoraan toimittajille Rutten tapaamisen jälkeen. Trumpin mukaan kaavaillussa sopimuksessa Yhdysvallat saa "kaiken haluamansa" ja sopimus olisi voimassa "ikuisesti".

Trumpin mukaan Grönlannin hallinnan saaminen Yhdysvalloille on pitkän aikavälin suunnitelma.

Grönlannin varapääministerin Mute Egeden mukaan alueluovutukset olisivat mahdottomia hyväksyä. Tanskan parlamentissa istuva grönlantilaisedustaja Aaja Chemnitz puolestaan tyrmäsi ajatuksen siitä, että Nato voisi neuvotella Grönlannin puolesta saaren mineraalivarojen käytöstä.

Keskiviikkona Davosissa pitämässään puheessa Trump sanoi ensimmäistä kertaa, ettei Yhdysvallat aio käyttää sotilaallista voimaa Grönlannin mahdollisessa haltuun ottamisessa. Aiemmin Trump ei ollut suostunut sulkemaan vaihtoehtoa suoraan pois.

CNN: Rutte ei halunnut Trump-tapaamisesta kirjallisia dokumentteja

CNN:lle puhuneen lähteen mukaan Rutte ei halunnut tapaamisesta Trumpin kanssa mitään kirjallisia dokumentteja siksi, että hän pelkäsi niiden voivan vuotaa tai että Trump itse julkaisisi ne sosiaalisessa mediassa. Aiemmin tällä viikolla Trump julkaisi Ruttelta saamansa yksityisen tekstiviestin.

Kirjallisten dokumenttien puute on aiheuttanut Nato-maiden keskuudessa hämmennystä siitä, mistä Trumpin ja Rutten neuvotteluissa varsinaisesti sovittiin.

Lue myös: