Ajatus arkipäivien siirtämisestä viikonloppuun nostaa taas päätään.

Useampi taho sekä Suomessa että muualla Euroopassa on vaatinut arkivapaiden siirtämistä työnantajan näkökulmasta parempaan ja tuottavampaan ajankohtaan. Samantyyppisiä ehdotuksia on tullut tasaiseen tahtiin vuosien mittaan. Taustalla on paine lisätä työtä ja hillitä kustannuksia – erityisesti palkkoihin ja työaikaan liittyen.

Ranskassa poliittista kitkaa ovat aiheuttaneet muun muassa pääsiäisen aikaan liittyvät arkivapaat. Suomessa Tokmannin perustaja Kyösti Kakkonen sanoi joulukuussa haastattelussa, että joulun vietto pitäisi siirtää viikonloppuun pois töitä häiritsemästä. Arkivapaiden karsimista on ehdottanut myös Suomen Yrittäjät.

Vuonna 2026 arkipäivälle osuvia juhlapyhiä on yhdeksän. Arkipäivälle mahdollisesti osuvia vapaapäivä on suomalaisessa kalenterissa yhteensä 11, mutta niistä 1–4 sijoittuu aina viikonloppuun.

Kirkollisten juhlapyhien ajankohtiin ei kuitenkaan voida puuttua ilman kirkon hyväksyntää eli esimerkiksi Jeesuksen syntymäpäivää ei noin vain siirretä.

Katso yllä olevalta videolta, miksi arkipyhien siirto tarkoittaisi työntekijöille ja mitä muutos käytännössä vaatisi.

