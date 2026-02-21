Kun samaan aikaan on sekä hiihtoloman meno- että paluuliikennettä, on ruuhkia odotettavissa paitsi tienpäällä, myös latausasemilla. Oheisilla vinkeillä nopeutat paitsi omaa, myös muiden mahdollisuuksia ladata

Kysymys: Miten sähköautojen lataukset tulisi hoitaa hiihtolomaliikenteessä?

Kysymys: Miten sähköautojen lataukset tulisi hoitaa hiihtolomaliikenteessä?

Vastaus: Etelä-Suomen hiihtolomat päättyvät tänä viikonloppuna samaan aikaan, kun esimerkiksi Pirkanmaan, Hämeen ja Keski-Suomen hiihtolomat alkavat. Tien päällä on varmasti liikennettä jonoiksi asti.

Yhä useampi taittaa hiihtolomaliikenteessä taivalta sähköautolla, joten ruuhkia on odotettavissa paitsi tien päällä, myös latauspisteillä.

Ajoakun pikalatausta varten valmisteleva esilämmitys

Jotta latauksesta suoriuduttaisiin mahdollisimman nopeasti, kannattaa akku esilämmittää pikalatausta varten, mikäli omasta autosta tällainen toiminto löytyy.

Olennaista on huomata, että iso akusto ei lämpene hetkessä, vaan lämmitys pitää kytkeä todella hyvissä ajoin päälle, jotta paras mahdollinen latausnopeus saavutettaisiin. Esimerkiksi viime aikojen pakkasilla reilun tunnin lämmitysaika on ollut lähempänä totuutta kuin 15 minuuttia.

Esilämmitystä ohjataan joko auton navigaattorilla tai – yleensä auton kosketusnäytöstä löytyvällä – katkaisijalla. Monessa sähköautossa myös molemmat käyttötavat ovat mahdollisia.

Näin lataat sähköauton.

5:30 Videolla näytetään, ettei sähköauton lataus julkisella pikalatauspisteellä ole mitään rakettitiedettä. Autoliiton koulutuspäällikön, Teppo Vesalaisen, havainnollisilla vinkeillä ensikertalainenkin selviää lataamisesta ongelmitta.

Mikäli käyttää navigaattoriohjausta, on olennaista syöttää määränpääksi navigaattoriin nimenomaan latausasema, jotta auto ymmärtää käynnistää lämmityksen.

Jos sen sijaan syöttää vain huoltoaseman osoitteen, ei näin tapahdu, vaikka latausasema kyseisen aseman pihalla olisikin. Latausasema on muistettava syöttää kohteeksi ajoissa, jotta auto kykenee käynnistämään lämmityksen varmasti riittävän ajoissa.

Jos taas ohjaa ajoakun pikalatausta varten valmistelevaa esilämmitystä manuaalisesti kosketusnäytön kautta, saattaa osa autoista opastaa kuljettajaa oikean lämmitysajan valinnassa. Esimerkiksi oma autoni kertoo, mikä latausnopeus olisi tällä hetkellä, ja mitä se voisi olla parhaimmillaan, kun akkua lämmittää tietyn ajan. Viime aikojen rapsakoilla pakkaslukemilla oman autoni pyynti on ollut usein tunti 15 minuuttia.

Lämmityksen etenemistä on syytä seurata, sillä ainakin joissakin sähköautoissa lämmitys kytkeytyy automaattisesti pois päältä tunnin jälkeen, vaikka latauksen kannalta optimaalisinta lämpötilaa ei olisikaan vielä saavutettu.

Lataustehoon vaikuttaa moni muukin tekijä

Olennaista on myös orientoitua siihen, että vaikka akun lämmittäisi juuri oikeaan lämpötilaan, vaikuttaa toteutuvaan lataustehoon monta muutakin tekijää, kuten se, millaisesta varaustilasta lataus aloitetaan. Usein noin 20 prosentin tai sitä alhaisemmasta varaustilasta aloitettaessa päästään oikean lämpöisellä akulla jo varsin hyviin lataustehoihin.

Lisäksi on huomattava, että latausteho saattaa olla rajallinen myös latauslaitteen tai -aseman puolesta. Jos asema on ruuhkainen eli kaikki latauspisteet ovat käytössä, saattaa yksittäisen latauslaitteen teho olla hyvinkin paljon alhaisempi, mitä olisi auton kyky vastaanottaa latausta.

Rahalla saattaa välttää jonottamisen

Tietyt latauspaikat ruuhkautuvat kuluvana viikonloppuna varmasti. Kannattaakin jo etukäteen tutustua todennäköisten latauspaikkakuntien tarjontaan.

Monesti olen törmännyt siihen, että lähes vierekkäisistä latausasemista toiselle saattaa olla jonoa, vaikka viereisellä on vielä hyvin tilaa.

Usein hinta ohjaa kuluttajia hakeutumaan edullisimmille latausasemille, mutta tällaisina sesonkipäivinä jonottamisen saattaa kuitenkin välttää, jos on valmis maksamaan viereisellä latausasemalla sähköstä hieman enemmän.

Usein järkevä vaihtoehto saattaa olla myös päätien varrelta poikkeaminen muutaman kilometrin päähän, kyläkeskukseen, josta saattaa vaikkapa kaupan pihalta löytyä hyvinkin vapaita latauspisteitä.

Tarvitseeko appi päivitystä tai luukku erityisavausta?

Viimeistään omaa latausvuoroa odottaessa kannattaa varmistaa, että latausluukku aukeaa ongelmitta. Mikäli ongelmia on, on kaikkien kannalta fiksumpaa ratkoa niitä jo jonotuksen aikana eikä vasta latauspisteelle päästyään.

Lisäksi kannattaa tarkastaa myös lataussovellus. Varsinkin pidemmän käyttötauon jälkeen se vaatii usein päivittämistä, joka on fiksumpaa tehdä etukäteen sen sijaan, että alkaisi päivittelemään vasta oman latausvuoron ollessa kohdalla.

Toisten lataajien huomiointi

Kun oma vuoro latauspisteellä sitten koittaa, on tärkeää pysäköidä auto huolellisesti latausruutuun niin, ettei omalla pysäköinnillään blokkaa muita latauspisteitä pois pelistä.

Latausta aloitettaessa on syytä odottaa auton luona niin kauan, että lataus varmasti käynnistyy. Myös latauksen etenemistä on syytä seurata säännöllisesti. Näin saa varmistettua toisaalta sen, ettei lataus ole vahingossa katkennut, sekä sen, milloin akku alkaa olla latautunut niin, että matkaa on taas järkevää jatkaa.

Pikalatausnopeus romahtaa yleensä, autosta riippuen, akun varaustilan ollessa 80–90 prosentin kohdalla. Mahdollisimman pian latausnopeuden romahdettua on auto järkevää siirtää pois latauspisteeltä ja vapauttaa laturi seuraavalle lataajalle.

Mikäli syystä tai toisesta haluaa ehdottomasti ladata akun aivan täyteen, kannattaa viimeiset prosentit lirutella peruslatauspisteellä, joita on yleensä vapaana pikalatauspisteitä paremmin. Viimeisten 10–20 prosentin lataaminen ei pikalaturilla ole juuri peruslatausta nopeampaa.

Kun latauksesta selviydytään nopeasti, ehtii mahdollisimman moni sähköautolla matkaa tekevä hyödyntämään pikalatauspisteitä ilman suurempaa jonottelua. Matkantekostressistä huolimatta kannattaa koko ajan muistaa myös latausetiketti eli suhtautua muita lataajia kohtaan ymmärtäväisesti ja ystävällisesti.

