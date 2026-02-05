



Selvitys: Wolt-lähettien tuntipalkka voi jäädä alle 4 euron Kuvituskuvassa Woltin ruokalähetti Pasilassa Helsingissä 17. tammikuuta. Lehtikuva Julkaistu 05.02.2026 16:09 (Päivitetty 05.02.2026 16:13 ) MTV UUTISET – STT PAMin welvityksessä seurattiin kolmen lähetin ansioita viikon ajalta. Wolt-ruokakuljetusyhtiölle lähes 60-tuntista työviikkoa tekevän lähetin todelliset tuntiansiot voivat jäädä kulujen vähentämisen jälkeen jopa alle 4 euron, käy ilmi Palvelualojen ammattiliiton (PAM) selvityksestä. Selvityksessä PAM seurasi kolmen Wolt-lähetin ansioita viikon ajalta. Lähettien tuntipalkkio kulujen vähentämisen jälkeen ja ennen veroja vaihteli vajaasta neljästä eurosta runsaaseen kuuteen euroon. Vähiten ansaitsi helsinkiläinen lähetti, jonka tuntipalkkioksi laskettiin 3,93 euroa. Eniten ansaitsi kuopiolainen lähetti, jonka tuntipalkkio oli 6,65 euroa. Turkulaisen lähetin ansiot jäivät 4,55 euroon tunnilta. Lue myös: Ravintola-alan pomo toivoo Foodoran jäävän Suomeen: "Pelkona on, että hinnat nousevat" "Kuvaavia esimerkkitapauksia" PAM:in puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen kertoo STT:lle, että selvitystä ei ole tarkoitettu tilastotieteellisesti edustavaksi otokseksi alalta, vaan kyse on esimerkkitapauksista.

– Emmehän me siinä sanokaan, että tämä on jotenkin tilastollisesti pätevä, vaan että nämä ovat esimerkkitapauksia. Käsityksemme mukaan ne ovat hyvin kuvaavia esimerkkitapauksia alalta, Rönni-Sällinen sanoo.

Kolme Woltin lähettiä eri puolilta Suomea piti viikon ajan kirjaa työtunneista, ajetuista kilometreistä sekä palkkioista tammikuussa. PAM kertoo nähneensä kuvakaappaukset lähettien palkkioista ja ajokilometreistä.

Lähetit esiintyivät PAMin sivuilla julkaistussa jutussa nimettöminä, koska he pelkäävät seurauksia toimeksiantajaltaan.

Lähetit eivät enimmäkseen ole työsuhteessa Woltiin, eikä heillä ole irtisanomissuojaa.

Wolt itse jakaa kitsaasti tietoa maksamistaan palkkioista.

Yhtiön sivuilla kerrotaan, että vuonna 2024 lähettikumppanit Suomessa laskuttivat Woltia keskimäärin 20–21 euroa tunnissa siltä ajalta, kun he olivat tekemässä kuljetuksia.

Tilausten odottelu laskettiin

Toisin kuin Wolt, PAM laskee esimerkeissä työajaksi myös sen ajan, jonka lähetti on aktiivisena ja valmiina vastaanottamaan tilauksia.

– Ihminen on siellä työnantajan käytettävissä pitkiä aikoja, ja sitten ei siltä ajalta makseta palkkaa, mikä vetää nämä tuntiansiot todella pieniksi, Rönni-Sällinen sanoo.

Puheenjohtajan mukaan todellisia ansioita syö myös alalla yleistynyt käytäntö, jossa käyttäjätilejä vuokrataan eteenpäin toisille ihmisille.

Tästä tilin omistaja perii kuukausimaksua tai osuutta lähettityön tehneen ihmisen ansioista.

Selvityksessä seuratut lähetit PAM löysi jäsenistönsä ja heidän verkostonsa kautta. PAMissa toimii lähettien ammattiosasto PAM Couriers Finland.

PAM neuvotteli Woltin kanssa yli vuoden vuosina 2023–2024, mutta sopua ei syntynyt. Woltin esittämä palkkiotaso ei PAMin mukaan olisi parantanut lähettien toimeentuloa.

– Woltin pitäisi tunnustaa nämä lähetit työsuhteisiksi, mikä on siis jo todettu siellä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä, ja ruveta neuvottelemaan heille ihan oikeasti työehtosopimusta, sanoo Rönni-Sällinen.

Wolt kamppaillut lähettien asemasta

Wolt on uhmannut korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöstä alustan ruokalähettien asemasta.

KHO antoi viime vuoden toukokuussa ennakkopäätöksen, jonka mukaan ruokalähetit ovat työntekijöitä eivätkä itsenäisiä yrittäjiä.

Wolt ilmoitti kesäkuussa, että päätöksestä huolimatta sen lähetit pysyvät toistaiseksi itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Syyskuussa Wolt ilmoitti hakevansa KHO:n ennakkopäätökseen purkua, ja lokakuussa Wolt alkoi rekrytoida lähettejä työsuhteeseen.

Yhtiö ilmoitti kuitenkin tuolloin palkkaavansa tulevien kuukausien aikana ainoastaan noin sata lähettityöntekijää pääkaupunkiseudulle.

Viikkotasolla Woltilla on aktiivisia lähettejä Suomessa reilut 5 000.

Woltin perustaja Miki Kuusi oli toissa vuonna Suomen suurituloisin ja sai ansio- ja pääomatuloa yhteensä yli 80 miljoonaa euroa.

Korkeimpien ansiotulojen kärkeä hallitsivat Wolt-taustaiset ihmiset.