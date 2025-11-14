Vuonna 2026 arkipäivälle osuvia juhlapyhiä on yhdeksän.
Joka vuosi kalenterissa on arkipäivälle osuvia juhlapyhiä seitsemästä kymmeneen. Arkipäivälle mahdollisesti osuvia vapaapäivä on suomalaisessa kalenterissa yhteensä 11, mutta 1–4 niistä sijoittuvat aina viikonloppuun.
– Kalenterimme viikkojaon vuoksi kaikki yksitoista mahdollista arkipyhää eivät koskaan satu samana vuonna arkipäivälle. Tavallisina vuosina arkivapaita voi olla 7–10 ja karkausvuosina 8–10, selvittää erikoissuunnittelija Asko Palviainen Yliopiston almanakkatoimistosta Helsingin yliopiston tiedotteessa.
Vuonna 2026 arkivapaita on liki täydet eli yhdeksän.
Vuonna 2025 on vielä muutama arkivapaa. Itsenäisyyspäivä osuu viikonlopulle, mutta jouluna moni saa rentoutua pitkän pätkän. Vuonna 2025 jouluaatto 24.12. on keskiviikko, joulupäivä 25.12. torstai ja tapaninpäivä 26.12. perjantai.
Tammikuu
Kaksi arkivapaata. Monelle työntekijälle vuosi alkaa heti kahdella nelipäiväisellä viikolla. Ensi vuoden ensimmäinen arkivapaapäivä on nimittäin heti vuoden ensimmäinen päivä, joka on torstai.