Viranomaiset ennustavat, että kiinalaisen uuden vuoden tienoilla tehdään ennätykselliset 9,5 miljardia matkaa.

Kiinalaisen kalenterin mukaan tänään alkaa tulihevosen vuosi. Uudenvuoden juhlapäivät kestävät tänä vuonna Kiinassa ennätykselliset yhdeksän päivää.

Uusi vuosi on monille kiinalaisille mahdollisuus viettää aikaa perheen kanssa ja matkustaa. Viranomaiset ovat ennustaneet, että kiinalaiset tekevät tänä vuonna 40 päivää kestävän uudenvuoden ajanjaksolla 9,5 miljardia matkaa. Viime vuonna matkoja tehtiin hieman yli yhdeksän miljardia, ja toteutuessaan viranomaisten ennuste olisi uusi ennätys.

Ihmisiä koskettamassa lohikäärmettä hyvän onnen toivossa Macaossa.AFP / Lehtikuva

Uuden vuoden perinteisiin kuuluvat muun muassa ilotulitukset ja taikinanyyttien syöminen uudenvuodenpäivän aamuna.

Yhden kiinalaisen perinteen mukaan hiuksia ei pidä pestä uudenvuodenpäivänä ja sen jälkeisinäkään päivinä, jotta ei samalla pese pois hyvää onnea ja tulevaa varakkuutta. Kiinassa netinkäyttäjät ehdottivat tänä vuonna kollektiivista hiustenpesupäivää uudenvuoden aatolle.

Lastensaamispelon lietsonta kielletty

Kiinassa aiotaan puuttua uuden vuoden lomakauden aikana ongelmalliseen sosiaalisen median sisältöön. Tällaista sisältöä ovat muun muassa päivitykset, joissa lietsotaan pelkoa naimisiin menemistä ja lasten saamista kohtaan.

Internetissä ilmapiirin pitäisi sen sijaan olla viranomaisten mukaan "juhlava, rauhallinen ja positiivinen". Erityisesti aiotaan puuttua niin kutsuttuun "tekoälymoskaan" eli tekoälyllä tehtyyn sisältöön, jossa liioitellaan perheenjäsenten välisiä konflikteja paremman näkyvyyden saamiseksi.

Viranomaisten mukaan sosiaalisen median alustoja rangaistaan, jos tällaisia sisältöjä ei poisteta.

Valtio haluaa kasvattaa syntyvyyttä, sillä maan väestö ikääntyy. Lisäksi monet nuoret kiinalaiset lykkäävät lasten saamista tai eivät saa lainkaan lapsia. Nuorilta kysellään usein perheellistymisestä ja lasten saamisesta, kun perheet viettävät aikaa yhdessä uutena vuotena, ja tätä kyselyperinnettä on kuvattu niin elokuvissa ja kirjoissa kuin valiteltu vuosittain sosiaalisessa mediassa.