– Hyvin monilla lentopelkoisilla taustalla on suljetun tai korkean paikan kammo tai paniikkihäiriö, kertoo psyologi ja lentopelkovalmentaja Paula Kinnunen Huomenta Suomessa.

Turbulenssi ei ole vaarallista – muista kuitenkin tämä

– Se on epämiellyttävää, mutta se ei ole vaarallista, kun turvavyö on suljettu. Turbulenssin aikana ei pitäisi lähteä käymään edes vessassa, jos vaan pystyy olemaan paikallaan, koska silloin ihminen voi olla todellisessa vaarassa. Hän voi turbulenssin takia horjahtaa ja kaatua, Kinnunen varoittaa.