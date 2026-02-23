Psykologi muistuttaa, että tietyt tilanteen lennon aikana voivat tuntua pelottavilta, mutta eivät oikeasti ole vaaraksi.
Lentopelko voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa oireilua – jopa niin, ettei lentäminen ole lopulta edes mahdollista. Mistä lentopelko johtuu?
– Hyvin monilla lentopelkoisilla taustalla on suljetun tai korkean paikan kammo tai paniikkihäiriö, kertoo psyologi ja lentopelkovalmentaja Paula Kinnunen Huomenta Suomessa.
"Kuuluu kauhean kova pamahdus"
Joidenkin lentopelkoisten kohdalla kyse voi Kinnusen mukaan olla myös siitä, että aiemmalla lennolla on koettu jotain, joka on jäänyt painamaan mieltä tai pelästyttänyt kovasti.
– Sellainen pelästymisen paikka voisi olla esimerkiksi salaman isku koneeseen. Sehän tuntuu pelottavalta, kun kuuluu kauhean kova pamahdus ja sokaisevan kirkas välähdys.
Kinnunen kuitenkin muistuttaa, ettei kyseessä ole vaarallinen tilanne, sillä lentokone on ikään kuin Faradayn häkki.