Passiuudistuksen alkuvaiheessa asiointi poliisilaitoksilla voi ruuhkautua, minkä takia saatetaan nähdä poikkeuksellinen passialennusmyynti.

Hallituksen esittelemällä lakiuudistuksessa ollaan palaamassa kymmenen vuoden passiin ja samalla tarkastellaan henkilökortin enimmäisvoimassaolon nostamista kymmeneen vuoteen.

– Tässä palataan vanhaan, mutta myös yleiseurooppalaiseen käytäntöön, sanoo johtava asiantuntija Mikko Cantell sisäministeriön poliisiosaston lainsäädäntöyksiköstä Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

– Käytännössä lähes koko Euroopassa on 10 vuoden voimassaolo passeilla ja Suomi haluaa kuulua siihen joukkoon, sanoo Cantell.

Ruuhkat kuriin alennuksella

Monilla on yhä muistissa koronapandemian jälkeinen aika, jolloin passiaikoja oli vaikea saada ja osa haki passinsa kaukaakin.

Cantellin mukaan passien saatavuus poliisilaitoksilta on tällä hetkellä hyvä, mutta uudistuksen alussa kysyntä voi kasvaa nopeasti. Kymmenen vuoden passin paluu voi alussa aiheuttaa pullonkaulan.

– Sanon suoraan, että se saattaa uudistuksen alkuvaiheessa aiheuttaa melko suuriakin ruuhkia.

Cantell kertoo, että valmistelussa on pohdittu keinoa ruuhkahuippujen tasaamiseen. Yksi keino on tarjota nyt saatavilla olevaan viiden vuoden passiin alennus.

– Saisimme tasattua ruuhkahuippuja sillä, että vielä kerran saisi tilattua itselleen viiden vuoden passin huokeammalla ja nopeammin asioimatta poliisiasemalla.

Vuosikustannus alas

Cantellin mukaan yksittäisen passin hinta voi uudistuksen myötä nousta. Passin vuosikustannus tullee kuitenkin laskemaan, sillä passin käyttöikä tuplaantuisi.

– Minä toivon, että nimenomaan se hinta per vuosi tulee merkittävästikin laskemaan, Cantell sanoo.

– Jos laskee, että se on kymmenen vuotta voimassa ja sitten yhden vuoden siitä hinnan, niin toivon, että se siitä laskee kyllä.

Uudistuksen aikataulu ei ole vielä lukkoon lyöty.

– Se voi tulla voimaan ensi vuonna, arvioi Cantell.

9:19 Valokuvaliikkeissä ei odoteta uudistusta yhtä positiivisin mielin. Katso Foto1-valokuvaamoiden toimitusjohtaja Lasse Hermanin mietteet videolta, lähtevätkö valokuvaamoilta työt?