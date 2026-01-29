Rovaniemellä lyhytvuokraus repii kaupunkia kahtia, kun matkailun kasvun ja asuntopulan ristiriita pakottaa etsimään ratkaisuja lainsäädännöstä kaavoitukseen.

Rovaniemen matkailun kehittyminen nykyisiin mittoihinsa ei olisi ollut mahdollista ilman yksityisiä majoittajia eli lyhytvuokraajia. Yksi lyhytvuokrauksen muoto on Airbnb.

Lyhytvuokrattavat asunnot ovat kuitenkin pois tavanomaisesta asumiskäytöstä, mikä puolestaan aiheuttaa kaupungissa vuokra-asuntopulaa.

Lyhytvuokraus turistien tarpeisiin onkin jakanut Rovaniemen kahtia: osa puolustaa, osa vastustaa lyhytvuokrausta yhtä vakuuttavin sanankääntein.

Vastustajien mukaan lyhytvuokraus häiritsee vakituisia asukkaita.

– Totta tämä onkin, kun turistit usein tulevat revontuliretkiltään vasta aamuyöllä, yrittäjä Juho-Matti Pekkala myöntää MTV Uutisten haastattelussa.

Hän on kuitenkin sitä mieltä, että ongelmien osoittelun sijaan niitä voitaisiin ratkaista yhteistyössä.

– Tiedon jakaminen on ratkaisu.

Pekkala on Rovaniemen ympäristölautakunnan jäsen. Kyseinen lautakunta päättää mahdollisista uhkasakoista, joita Rovaniemellä on asetettu lukuisia.

Uhkasakon perusteena on jokaisessa tapauksessa ollut kaavamerkinnän vastainen majoitustoiminta.

Maksuun on kuitenkin edennyt vain yksi tapaus, sillä muista on valitukset sisällä hallinto-oikeudessa.

Laki lyhytvuokrauksesta

Parhaillaan on työn alla laki, joka säätelisi nimenomaan lyhytvuokrausta.

Lyhytvuokrauksen vastustajat katsovat, ettei uutta lakia edes tarvita, kunhan vain noudatettaisiin nykyisiä lakeja.

Lyhytvuokraamisen kannattajat taas pitävät lakia tervetulleena, sillä se vähentää tulkintaa ja antaa selvät raamit toiminnalle.

Rovaniemen kaupunki ratkoo kaupunkilaisia jakavaa tilannetta kaavoituksen avulla. Suunnitelmissa on osoittaa jo kaavoitusvaiheessa paikat kiinteistöille, joissa voisi harjoittaa sekä majoitusta että tavanomaista asumista.

Kaupungilla on työn alla matkailustrategia.

– Toivomme, että saamme matkailun kasvuun ennustettavuutta, suunnitelmallisuutta ja tasapainoa, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Viitala (kesk.).

Lapin lyhytvuokraajat ry:ssä katsotaan, että Rovaniemi elää lyhytvuokrauksesta.

– Tuhansien ihmisten työt ovat lyhytvuokrauksesta kiinni, yhdistyksen puheenjohtaja Tuomas Notko sanoo.

Yhdistyksen mukaan lyhytvuokraus on hyvä tapa päästä mukaan matkailuyrittämiseen.

– Se myös mahdollistaa omatoimimatkailijoiden pääsyn Rovaniemelle, Notko toteaa.

Ministeri: Taloyhtiöille uusia keinoja

Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) kommentoi tilannetta aamun Huomenta Suomessa.

Hänen mukaansa rakennusvalvonnalla on edelleen mahdollisuus puuttua asiaan.

– Toisaalta me tuomme oikeusministeriön valmisteleman lainsäädännön kautta keinot taloyhtiöille puuttua tilanteisiin, jossa lyhytvuokraus aiheuttaa taloyhtiölle häiriötä. Sitä kautta tiukennetaan taloyhtiöiden mahdollisuuksia ottaa haltuun sellainen asunto.

– Mutta tässä lainsäädännössä sitä ei tehdä, vaan se tulee nyt sitten hieman tämän lainsäädännön jälkeen.

Laki lyhytvuokrauksesta on tulossa eduskuntaan tänä keväänä.

Lue myös: Matkailuala odottaa Suomeen ulkomaisen turismin ennätystalvea