Metsähallitus aloittaa maaliskuussa tehostetun valvonnan suosituissa retkikohteissa.
Tehostetum valvonnan tavoitteena on luvattoman matkailutoiminnan ehkäiseminen ja sopimuskäytäntöjen selkeyttäminen.
Suojelualueille matkailijoita tuovilta yrityksiltä edellytetään yhteistyösopimusta. Osa toimijoista ei Metsähallituksen mukaan tunne käytäntöä ja jotkut eivät sitä noudata.
Ensimmäiset valvontapäivät ovat Pohjois-Suomessa ja Lapissa.
Matkailutoiminta valtion suojelualueilla edellyttää yhteistyösopimusta Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa. Mikäli yritys käyttää taukopaikkoja, retkeilyreittejä tai muita Metsähallituksen alueilla olevia retkeilyrakenteita, sen tulee maksaa vuosittain lakiin perustuva käyttökorvaus asiakasmäärän mukaan.
Viime vuoden lopussa Luontopalveluilla oli yli 700 matkailuyhteistyöyrittäjää.