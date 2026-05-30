Kruunun takaa -ohjelmassa kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatinen valottaa asiaa, josta kuninkaalliset eivät tänäkään päivänä hiisku.

Kuninkaallisilla on kautta aikain ollut asioita, joista ei ole haluttu julkisuuteen hiiskua. Tänäkin päivänä tällaisia asioita on yhä runsaasti, ja näitä käydään läpi Kruunun takaa -ohjelmassa kirjailija ja kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatisen ja MTV Uutisten toimittaja Aino Hailin toimesta.

Eräs asioista, joista kuninkaalliset Euroopassa eivät ole poikkeuksetta koskaan jakaneet julkisuuteen tietoa, on kuninkaallisten perheiden jäsenten koulumenestys.

Aiemmin kuninkaalliset olivat käytännössä aina kotiopetuksessa ja oli täysin poissuljettua, että siniveriset kävisivät opintaipaleensa kunnallisessa koulussa muun kansan keskellä. Nykyään ajat ovat eri. Osa Euroopan kuninkaallisista käy koulunsa yksityisissä oppilaitoksissa, osa valtiollisissa.

– Mutta heidän arvosanojaan ei anneta julkisuuteen, Jaatinen kertoo.

Tiettävästi joillekin kuninkaallisille koulunkäynti on ollut jokseenkin haastavaa. Esimerkiksi Ruotsin hovin Bernadotte-suvussa on periytyvänä vaivana siirtynyt sukupolvelta toiselle lukihäiriö.

– Kuningas (Kaarle Kustaa) ei ole käsittääkseni itse tästä puhunut, tiedetään, että hänelle koulunkäynti oli vaikeaa. Prinsessa Victoria on ihan suoraan muistellut sitä, miten kurjaa se oli silloin ala-asteella istua siellä luokassa, kun muut olivat jo päässeet välitunnille tai kotiin, ja opettaja käy pikku-Victorian kanssa läpi uudestaan näitä asioita.