Norjalaiskiekon mahtihahmo Petter Thoresen ei ottanut taka-askelia. Hän karjui takaisin ja näytti myös käsimerkkejä.

AIvan pelin loppusekunneilla norjalaispelaaja taklasi vielä suhteellisen voimakkaasti Sveitsin Nino Niederreiteria . Tästä eivät sveitsiläiset pitäneet. Päävalmentaja Jan Cadieux huusi Norjan penkille palautetta ja osoitti videotaulua.

MM-välierien päiväpeli ratkesi jo hyvissä ajoin, kun Sveitsi rullasi yllättäjien yli toisessa erässä ja johti 4–0. Kolmannessa isännät tekivät vielä pari maalia.

– Minä vain näytin hänelle, että "pidä turpasi kiinni", Thoresen kertoi medialle heti pelin jälkeen.

– Pelaamme 60 minuuttia ja häviämme 0–6, jos saat iskun, kun jäljellä on kolme sekuntia, valmistaudu siihen, Thoresen jatkoi, ilmeisesti joukkueensa turhautumiseen viitaten.

Tuomaritoiminta isäntä-Sveitsin otteluissa on aiheuttanut valtavasti porinaa MM-turnauksessa. Puolivälierän jälkeen Tre Kronor haukkui suomalaistuomarit aivan pystyyn. Thoresen ei lähtenyt arvostelemaan raitapaitoja tänään, mutta hänen kommentistaan on luettavissa jonkinlainen näkemys.

– Kysykää Ruotsin joukkueelta. En osaa sanoa, vaikuttiko kotiyleisö tuomareihin. He tekevät työtään ja minä omaani. En keskity tuomareihin, Thoresen kuittasi.

– En ollut samaa mieltä tuomareiden päätösten kanssa tänään. Jotkut vihellykset olivat Sveitsille myönteisiä. Jos katsoit, kun he pelasivat Ruotsia vastaan, siinä heidän olisi pitänyt saada vähintään kolme ulosajoa. En tiedä mitä sanoa, hän sivalsi.