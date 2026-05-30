Norjan päävalmentaja Petter Thoresen viittoili Sveitsin penkille murskatappion päätteeksi MM-välierässä. Thoresenin mukaan vastapuolen valmentajan olisi pitänyt pitää suunsa ummessa.
MM-välierien päiväpeli ratkesi jo hyvissä ajoin, kun Sveitsi rullasi yllättäjien yli toisessa erässä ja johti 4–0. Kolmannessa isännät tekivät vielä pari maalia.
AIvan pelin loppusekunneilla norjalaispelaaja taklasi vielä suhteellisen voimakkaasti Sveitsin Nino Niederreiteria. Tästä eivät sveitsiläiset pitäneet. Päävalmentaja Jan Cadieux huusi Norjan penkille palautetta ja osoitti videotaulua.
Norjalaiskiekon mahtihahmo Petter Thoresen ei ottanut taka-askelia. Hän karjui takaisin ja näytti myös käsimerkkejä.