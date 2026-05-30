Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei näe estettä niin kutsutun Tiitisen listan julkaisemiselle, kertoo Ilta-Sanomat.

IS kertoo kokoomuksen puoluehallituksen esittävän, että puoluekokous hyväksyisi listaa koskevan kokoomusnuorten aloitteen. IS:n mukaan aloite vaatii Tiitisen listan julkistamisen edistämistä.

Orpo sanoo IS:lle, että jos aloite menee läpi, asia on syytä käydä läpi hallituskumppaneiden kanssa.

Tiitisen lista koostuu suomalaisista, joilla on epäilty olleen yhteys Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin.