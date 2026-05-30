Norjan puolustaja Stian Solberg joutui MM-välierässä Sveitsiä vastaan erotuomarin pihteihin – ja ihan syystä.
Norja menetti pelistä otteen toisessa erässä. Sveitsi johti 40 minuutin jälkeen 4–0, mikä näkyi pelailuna päätöserässä.
Puolustaja Solberg syyllistyi kahdesti näyttävään kaatuiluun omalla puolustusalueella. Tämä ei maistunut erotuomarille.
– Taas! Oletko tosissasi? Raitapaita karjui jäähän heittäytyneelle Solbergille.
– Hän floppasi (kaatui helposti) kahdesti. Vau! Tuomari sanoi tuomarikameramateriaalilla.