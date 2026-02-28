Presidentti Donald Trump vahvistaa Yhdysvaltojen aloittaneen sotilasoperaation Iranissa.
– Tavoitteenamme on puolustaa yhdysvaltalaisia tuhoamalla Iranin hallinnon välitön uhka, Donald Trump kertoo videolla, joka on julkaistu muun muassa hänen Truth Social -tilillään.
Trump perustelee lausunnossaan, että Iranin hallinnon toimet vaarantavat suoraan Yhdysvallat, maan joukot sekä sen ulkomailla sijaitsevat tukikohdat ja liittolaiset kaikkialla maailmassa.
Katso video iskusta:
0:38
Trump toisti videolla aiemmat vaatimuksensa siitä, ettei Iranilla voi olla hallussaan ydinasetta. Trump sanoi, että Iranin tavoitteena oli uudelleenrakentaa maan ydinohjelma.
– Aiomme tuhota heidän laivastonsa ja ohjuksensa ja hävittää heidän ohjusteollisuutensa maan tasalle, Trump julistaa.
Truth Social -viestissään hän vihjasi myös, että iranilaisille koittaisi pian "vapaus".