Leijonat lähtee MM-välierään Kanadaa vastaan täysin samalla kokoonpanolla kuin edellisessä Tshekki-puolivälierässä.
Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
Leijonien hyökkäystriot ja puolustajaparit ovat samat kuin Tshekki-pelissä torstaina. Justus Annunen avaa odotetusta Suomen maalilla.
Kanadan ja Suomen välinen välierä starttaa kello 21.00.
Leijonien kokoonpano Kanada-ottelussa:
Maalilla:
31 Justus Annunen
(70 Joonas Korpisalo)
1. kenttä:
64 Mikael Granlund – 16 Aleksander Barkov – 94 Konsta Helenius
41 Ville Heinola – 58 Urho Vaakanainen
2. kenttä:
21 Patrik Puistola – 15 Anton Lundell – 92 Lenni Hämeenaho
4 Mikko Lehtonen – 10 Henri Jokiharju