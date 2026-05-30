Lämpimän suihkun ottaminen hämärässä ennen nukkumaanmenoa voi asiantuntijoiden mukaan edistää levollista unta – mutta ei välttämättä ainakaan vain hämärän ja lämmön ansiosta.

Sosiaalisessa mediassa on viime aikoina puhuttanut trendi, jonka mukaan iltamyöhällä pimeässä suihkussa käyminen rauhoittaa mieltä, nopeuttaa nukahtamista ja parantaa unen laatua.

Espanjalaislehti El Paísin haastattelema fysiologi María José Martínez Madrid kertoo, että pimeässä suihkussa käymisestä uniterapiana ei ole tutkittu eikä sitä mainita kliinisissä unettomuuden hoitosuosituksissa.

– Tiedämme kyllä, että kaksi tekijää erikseen, valon vähentäminen illalla ja lämpimän suihkun ottaminen ennen nukkumaanmenoa, voivat tukea unta. Mutta niiden yhdistelmä tällaisenaan on enemmän sosiaalisen median tulkintaa kuin tieteellisesti vahvistettu menetelmä, hän kommentoi lehdelle.

Kliininen neurofysiologi Anjana López Espanjan unitutkimusseuran unettomuustyöryhmästä on samaa mieltä.

Hänen mukaansa himmeässä valaistuksessa suihkussa käymisellä voi kuitenkin olla yksi etu: se auttaa keskittymään muihin aistimuksiin, kuten saippuan tuoksuun tai veden ääneen.

– Se voi auttaa pitämään huomion nykyhetkessä ja unohtamaan huolet ja ongelmissa märehtimisen, mikä puolestaan voi rentouttaa kehoa ja parantaa unta, hän sanoo El Paísille.