Georgiassa pääsee ihmettelemään Neuvostoliiton diktaattorin valtavaa kokoelmaa.

Georgian hallitus päätti avata ensimmäistä kertaa yleisölle Neuvostoliiton entisen johtajan Josif Stalinin entisen viinikellarin Tbilisissä. Stalin kokoelma on sanalla sanoen valtava, sillä sieltä löytyy 40 000 harvinaista georgialaista ja ranskalaista viiniä.

Osa viineistä on peräisin jopa 1800-luvun alusta. Samasta kokoelmasta löytyy myös Venäjän keisariperheen eli Romanovien viinejä.

Yhdysvaltain Texasista Tbilisiin matkannut viinikeräilijä Victor Chen vertaa viinikellaria klassikkoelokuvan miljööseen.

– Tunnen itseni kuin Indiana Jonesiksi astumassa sisään luolaan. Siellä ehkä ei ole mitään tai siellä voi olla jotain, Chen kertoo innostuneena.

Katso yläpuolelta löytyvältä videolta, miltä viinikellarissa näyttää.

Stalinille maistui alkoholi – juotti sitä myös muille

Georgia aikoo seuraavaksi huutokaupata viinit ja käyttää tuotot kansainvälisen viinikoulun perustamiseen.

Kaukasuksen aluetta, missä Georgia myös sijaitsee, on pidetty viinin alkuperäisenä synnyinalueena. Arkeologien mukaan siellä on valmistettu viiniä yhtäjaksoisesti tuhansia vuosia.

Vuonna 1953 kuollut Josif Stalin oli kotoisin nykyisestä Georgiasta ja syntyi tarkalleen Tbilisin kaupungissa.

Stalin itsensä tiedetään olleen alkoholin suurkuluttaja ja järjestäneen isoja ryyppäjäisiä erinäisten valtiojohtajien kanssa. Stalinin kanssa alkoholia ovat siemailleet vuosien saatossa muun muassa Suomen tasavallan presidentti Urho Kekkonen ja Iso-Britannian pääministeri Winston Churchill.

