Trumpilta äkkikäännös Hormuzissa – "Vaikea nähdä, miten ei näyttäisi nöyryytetyltä"

Presidentti Trumpin hallinto joutuu nyt keskittymään "Iranin luomiin olosuhteisiin", Henri Vanhanen sanoo. STELLA Pictures / ddp

Julkaistu 50 minuuttia sitten

"Jotain liikettä taustalla on", asiantuntija arvioi. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on päättänyt keskeyttää maanantaina aloitetun operaation, jonka tavoite oli ohjeistaa öljytankkereita läpi Hormuzinsalmen. Operaation aikana salmen läpi pääsi vain joitain aluksia. Salmen läpi haluaisi seilata 800–1 000 alusta. Yhdysvaltojen operaation lopputulema onkin "laiha lohtu", sanoo turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen. Iran on pitänyt öljykaupalle kriittistä salmea käytännössä kiinni helmikuun 28. päivästä lähtien, jolloin Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan maata vastaan. Lue myös: Trump: USA keskeyttää laivojen johdattamisen Hormuzinsalmen läpi Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen. Hän työskentelee tekoäly-yhtiö Nest AI:ssa.Lehtikuva Trump: "Mahtavaa edistystä"

Trump ilmoitti Hormuzinsalmen operaation päättyvän, koska Yhdysvaltojen ja Iranin välillä on tapahtunut "mahtavaa edistystä".

Lisäksi operaation keskeyttämistä ovat toivoneet Trumpin mukaan Pakistan ja useat muut valtiot.

– Näyttää siltä, että jotain liikettä taustalla on, Vanhanen sanoo MTV Uutisille.

– Eri asia on, onko tämä operaatio edes ollut sellainen, josta on nähty olevan hyötyä. Harvoin operaatio aloitetaan ja lopetetaan saman tien, hän jatkaa.

Aiemmin Yhdysvallat on eri yhteyksissä pitänyt sietämättömänä Iranin päätöstä sulkea Hormuzinsalmen kaltainen kansainvälinen meriyhteys.

Toisaalta varsinkin Trump on väittänyt, että salmen avaaminen on enemmän muiden kuin Yhdysvaltojen tehtävä, sillä Valkoisen talon mukaan Yhdysvallat tarvitsee vähemmän Lähi-idän öljyä kuin esimerkiksi Eurooppa ja Kiina.

MTV Uutisten haastatteleman amerikkalaisen asiantuntijan mukaan näin ei kuitenkaan ole. Asiasta voi lukea lisää alla olevasta linkistä.

Iran on ottanut propagandassaan ilon irti Yhdysvaltojen ongelmista. Kuva pääkaupunki Teheranista.AFP / Lehtikuva

Henri Vanhasen mukaan operaation keskeyttäminen kertoo pohjimmiltaan siitä, että Yhdysvaltojen halu päästä ulos Iranin kriisistä on aito.

Sota ja sitä seurannut epävarma tulitauko ovat jo nyt kestäneet Trumpin toiveita pidempään, Vanhanen uskoo.

Tilanne on sikäli Yhdysvalloilla kiusallinen, että öljykauppa Hormuzinsalmen läpi kulki ennen sotaa ongelmitta. Sodan myötä raakaöljybarrelin hinta on noussut roimasti.

– Nyt keskitytään Iranin hallitsemaan tilanteeseen ja Iranin luomiin olosuhteisiin, Vanhanen sanoo.

2:44 Näin Yhdysvaltojen puolustusministeri Pete Hegseth kertoi Yhdysvaltojen Hormuzinsalmen operaatiosta maanantaina.

Nöyryytys edessä?

Vanhanen ei pidä mahdottomana tilannetta, jossa Yhdysvallat joutuu toteamaan, että Hormuzinsalmen sulku on asioiden uusi tila.

– Tämänkin Trumpin propaganda pyrkii kääntämään menestykseksi, mitä se ei missään tapauksessa tietenkään ole, Vanhanen toteaa.

Tilanne muistuttaa joltain osin Yhdysvaltojen vuonna 1961 Kuubaan tekemää Sikojenlahden maihinnousua, Vanhanen katsoo.

Yhdysvaltojen tavoite oli kaataa Fidel Castro, lopputulos oli nolo epäonnistuminen.

– Yhdysvalloille kävi nopeasti selväksi, että maihinnousu epäonnistuu. Vaihtoehdot olivat joko mennä syvemmälle ja epäonnistua pahemmin tai luovuttaa ja häpeällisesti epäonnistua, Vanhanen sanoo.

– Iranin sodassa on jotain samaa. Vaikea nähdä lopputulemaa, jossa Yhdysvallat ei näyttäisi nöyryytetyltä, Vanhanen sanoo.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio on todennut Yhdysvaltojen hyökkäyssodan Iranissa olevan ohi.AFP / Lehtikuva

Iranille vahva muistijälki

Vaikka sota on raskaasti vaurioittanut Iranin aseellista iskukykyä ja tappanut kymmenittäin maan poliittisia ja sotilaallisia johtajia, jättänee Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäys silti iranilaisjohdolle myönteisen "vahvan muistijäljen", Vanhanen arvioi.

Iranille sodan keskeinen oppi on, että se pystyy sulkemaan maailmantaloudelle kriittisen Hormuzinsalmen, eikä Yhdysvallat sitä ainakaan nyt käytössä olevilla voimavaroillaan pysty pakottamaan auki.

1980-luvulla tilanne oli osin toinen. Iranin ja Irakin sodan aikana Yhdysvallat saattoi öljytankkereita Hormuzinsalmen läpi ja näin mursi salmen sulun.

Kaupan ennustettavuudelle on "vaarallista, jos maailmantalouden solmukohtia koskevia pelisääntöjä pystytään muuttamaan", Vanhanen arvioi.

Osittain Yhdysvaltojen globaali mahti ja asema on perustunut juuri sille, että se on turvannut kansainvälisiä merireittejä.

– Nyt on käynyt selväksi, ettei näin ole, Vanhanen toteaa.

10:10 Iranin kriisi jumissa – miten pattitilanne voi ratketa?

Jouko Luhtala MTV Uutiset

