Koulujen päättymistä juhlitaan viikonloppuna ympäri Suomea. MTV Uutiset seuraa päättäjäisviikonlopun etenemistä tässä artikkelissa.
Tänä viikonloppuna juhlitaan koulujen päättymistä, valmistuvia opiskelijoita ja kenties myös Suomen mitalimenestystä MM-jääkiekossa. Valkolakin saa tänään noin 26 500 ylioppilasta.
Lue myös: Kaksoistutkinnon vetovoima kasvaa – Vantaalla yli 80 valmistui sekä merkonomiksi että ylioppilaaksi
Monet poliisilaitokset ovat tiedottaneet valvovansa päättäjäispäivän juhlintaa. Poliisi on varautunut, että liikkeellä on runsaasti väkeä, varsinkin nuorisoa.
Pelkästään valmistujaisten puolesta väkeä on liikkeellä huomattavasti enemmän kuin tavallisena kesäviikonloppuna, kertoo komisario Juri Pakarinen Pasilan poliisilaitokselta. Pakarinen toivoo, että vanhemmat tietävät, missä heidän nuorisonsa liikkuu viikonlopun aikana.
Lue myös: Poliisin terveiset superviikonloppuun – nuorten vanhemmille kriittinen muistutus
Poliisi: Uhkaus päättäjäisviikonlopulle Jyväskylässä
Poliisi myös toivoo, että vanhemmat pitävät puhelimissaan äänet päällä, mikäli lapsi itse tai viranomainen soittaa lapsesta. Poliisi voi soittaa myös tuntemattomasta numerosta, joten sellaiseenkin on hyvä vastata tämän viikonlopun aikana.