Oulun poliisi selvitti tänään lumilingon aiheuttamaa mysteeriä.

Oulun poliisi tiedotti tänään Oulussa havaitusta lumilingosta. Poliisille ilmoitettiin lumilinkoa tiellä työntävästä henkilöstä tänään noin puoli yhdeksän aikaan aamulla. Lumilinko löytyi Kaakkurin koulun läheltä.

Poliisi pyysi ihmisiä tarkastamaan, josko heidän varastoistaan sattuisi puuttumaan lumilinko.

Myöhemmin selvisi, että kyseessä ei ollut varkaustapaus, vaan 12-vuotiaan pojan, Albertin humoristinen tempaus.

Albertin äiti Heidi Rankinen kertoo MTV Uutisille, että poika toteutti koulun päättäjäispäivänä pitkään suunnittelemansa humoristisen tempauksen saapumalla kouluun lumilingon kanssa.

"Kaveriporukan pitkäaikainen vitsi"

Rankinen kertoo, että ajatus oli ollut vitsinä Albertin kaveriporukassa jo kahden vuoden ajan, mutta tänä keväänä poika päätti toteuttaa sen. Tempauksen onnistuminen vaati etukäteisvalmisteluja.

– Albert kunnosti talven aikana perheen rikkinäistä lumilinkoa käyttökuntoon. Hän oli myös selvittänyt etukäteen, ettei tempauksesta aiheutuisi ongelmia: linkoa ei vietäisi koulun pihalle asti eikä sitä käynnistetä missään vaiheessa, Rankinen sanoo.

Rankinen kertoo, että Albert oli keväällä opiskelijavaihdossa Portugalissa, missä hän opetti paikallisille oppilaille suomalaisia sanoja. Yksi opetetuista sanoista oli juurikin "lumilinko".

– Lumilinko nousi niin tunnetuksi osaksi Albertin koulukaveripiirin huumoria, että se mainittiin jopa Kaakkurin koulun kevätjuhlassa, Rankinen toteaa.

Rankinen kertoo, että hän ei tiennyt Albertin suunnitelmasta mitään. Hän painottaa, että tempauksen taustalla ei ollut ilkivaltaa tai häiriön aiheuttamista, vaan hyväntuulinen ja huolellisesti suunniteltu päätös toteuttaa kahden vuoden ajan elänyt koulukavereiden sisäpiirivitsi ennen alakoulun päättymistä.