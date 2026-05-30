Sveitsi, Kanada ja Suomi ovat olleet turnauksen tähän mennessä vakuuttavimmat joukkueet, mutta suurimman yllättäjän titteli menee yltäkylläisesti Norjalle. Se pelaa viikonloppuna historiansa ensimmäisestä arvokisamitalista.
MM-välieräpäivän seuranta:
Klo 18.55: Otetaan nyt hetki happea seurannassa. Palataan asiaa lähempänä Kanadan ja Leijonien ottelua, joka alkaa siis kello 21.
Klo 18.55: MM-välierä päättyi kuumissa tunnelmissa, kun valmennuksien välillä tuli sanaharkkaa loppuhetkien torikokouksista. Katso video alta!
2:12MM-välierälle kuuma loppu: Sveitsin ja Norjan valmentajat sanasodassa – studiosta täystyrmäys Norjan touhulle.
Klo 18.40: Ottelu päättyy Sveitsin 6–0-voittoon sveitsiläisfanien huimassa huuto- ja kannatusmyrskyssä. Sveitsi finaaliin, Norja pronssiotteluun.
Genoni ottaa Sveitsin maalilla uransa 15. nollapelin MM-kisoissa ja parantaa näin nimissään ollutta ennätystä.
57.34: MAALI! SVEITSI 6–0-JOHTOON. Tennislukemat! Theo Rochette saa kiekon maalin eteen ja tuikkaa taidolla takayläkulmaan.
Klo 18.32: Leijonien kokoonpano Kanada-välierään on julkaistu. Tässä linkki!
50. min: Pelailun makua. Norjalla oli ylivoimallaan yksi maalipaikka, mutta Genonin nolla pitää.
44.27: MAALI! SVEITSI 5–0-JOHTOON. Nico Hischier iskee turnauksen kuudennen maalinsa. Hänellä on paljon aikaa ladata kutiaan Norjan alivoimanelikon sisällä.
0:585–0! Sveitsin Nico Hischier kurittaa Norjaa ylivoimalla.
43. min: Erän alkuminuutit osoittavat sen, että Sveitsi on nostanut jalkaa kaasulta. Nyt säästellään jo finaalia varten.
Klo 18.06: Kolmas erä käynnissä!
40. min: Toinen erä päättyy. Se meni täysin Sveitsin merkeissä. Kolme maalia ja peli käytännössä pakettiin.
– Sveitsi oli kuin panssarivaunu ja jyräsi yli, asiantuntija Juhamatti Aaltonen totesi MTV:n MM-studiossa.
– Norjan hyökkäyspeli loppui kokonaan, kun toisessa erässä on pitkä vaihtomatka, Lasse Kukkonen jatkoi.
38. min:Norja on jo kaulaa myöten vuonon pohjalla. Altavastaaja roikkui vielä avauserässä kohtuullisesti mukana, mutta toisen erän Sveitsi-rummutuksessa joukkueen henkinen tankki on tyhjentynyt. Valkopaitojen penkki tuijottaa tyhjyyteen armottoman huutomyrskyn keskellä, toimittaja Jere Hultin aistii Zürichin areenalta.
36.24: MAALI! SVEITSI 4–0-JOHTOON. Josi löytää Damien Riatin maalin edestä 5–4-ylivoimalla ja verkko vinkuu. Sveitsiläisyleisö on hurjana.
35. min: Norja jäähyilee lisää. Sveitsille noin minuutin verran 5–3-ylivoimaa.
34. min: Norjalta nähdään useita hölmöjä kiekollisia ratkaisuja ylivoimalla, ja kruunuksi vielä kahden minuutin jäähy korkeasta mailasta.
33. min: Heti perään Norjalle ylivoima. Pius Suterille kakkoken kampituksesta.
32.51: MAALI! SVEITSI 3–0-JOHTOON.Ken Jager ohjaa siniviivakudin sisään, Haukeland voimaton.
1:01Ken Jagerilta upea ohjaus maalin edestä: Sveitsi karkaa jo 3–0-johtoon.
32. min: Ottelussa käynnissä hieman tunnustelevampi vaihe. Sveitsillä oli yksi paikka alivoimalla läpiajosta, mutta laukaus painui ohi.
24.23: MAALI! SVEITSI 2–0-JOHTOON.Denis Malgin iskee turnauksen viidennen maalinsa 2–1-vastahyökkäyksestä. Calvin Thurkauf syöttäjänä.
1:02Sveitsi 2–0-johtoon: Denis Malgin päättää hienon vastahyökkäyksen.
21. min: Sveitsin Nico Hischier pyörittelee itsensä loistopaikkaan, mutta Haukeland koppaa kiekon eleettömästi hanskaansa.
Klo 17.10: Toinen erä käyntiin!
20. min: Avauserä päättyy. Sveitsi vei peliä, mutta oli Norjallakin vaarallisia paikkoja. Suosikki sai tärkeä avausmaalin erän loppupuolella (video alla).
1:08MM-välierän maalihanat auki: Sveitsin Christoph Bertschy kurittaa Norjaa.
17.36: MAALI! SVEITSI 1–0-JOHTOON.Christoph Bertschy laukoo pyörittelyn jälkeen ja yllättää maskissa olleen Haukelandin.
17. min: Norja saa onnekkaan pompun kaukalon päädystä ja Michael Brandsegg-Nygård pääsee nokikkain Genonin kanssa. Laukaus jää kuitenkin hieman ponnettomaksi pomppukiekosta.
14. min: Norjan Patrick Elvsveen punnertaa itselleen ottelun tähän mennessä parhaan maalipaikan, mutta Genoni hoitaa tilanteen. Norjan Eirik Salsten saa jälkitilanteesta estämisestä rangaistuksen.
– Aika järjetön jäähy, MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu linjaa Salstenin tuuppaisusta vastustajan maalin edessä.
10. min: Norjalla on heti alivoimansa jälkeen muutamia hyviä paikkoja ja vahvaa hyökkäysalueen peliä.
8. min: Sveitsillä aivan huima mylly ensimmäisen ylivoimansa aikana. Nino Niederreiter laukoi kerran tolppaan. Norja taisteli alivoimatilanteen onnistuneesti.
4. min: Sveitsin Roman Josille avautuu ottelun tähän mennessä paras paikka. Laukaus hyvästä poikkisyötöstä, mutta Haukeland saa peitettyä. Sveitsi tuntuu muutenkin ottavan otetta alun jäähyilyn perään.
1. min: Melkoinen alku ottelulle. 14 sekunnin kohdalla molemmilla kakkoset pienestä nokkapokasta, 39 sekunnin kohdalla boksiin luisteli myös Sveitsin Roman Josi.
Klo 16.20: Sveitsin jääkiekkolegenda Andres Ambühl kilautti perinteistä isoa kelloa hallissa ottelun alla. Kiekko putosi jäähän ja ottelu on käynnissä!
Klo 16.10: Tervetuloa MM-seurantaan! Sveitsin ja Norjan välinen mittelö käynnistyy 10 minuutin kuluttua.
Ottelussa nähdään turnauksen kahden parhaan maalivahdin taisto: Sveitsin Leonardo Genoni on torjunut 96,63 prosentin varmuudella ja päästänyt vain 0,60 maalia ottelua kohden. Norjan Henrik Haukelandin vastaavat luvut ovat 95,97 ja 1,00.
– Tämä on suupala-Norja (Sveitsille), MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen linjasi MM-studiossa.