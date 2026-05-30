Yhdysvalloissa tutkitaan keinoja toimittaa verta tehokkaasti taistelukentillä haavoittuneille ihmisille.
Yhdysvalloissa Pentagonin tutkimusorganisaatio Darpa on kehittämässä puuterimuodossa säilytettävää verenkorviketta.
Darpa etsii nyt yhteistyökumppaneita puuteriveren testaamiseksi. Asiasta uutisoi Business Insider sivuillaan.
Tutkijat pyrkivät saamaan puuteriverestä apua taistelukentille aikaisintaan vuoteen 2029 mennessä.
Nesteeseen sekoitettava puuteri
Darpan kehittämä puuterimainen verenkorvike voidaan nopeasti sekoittaa nesteeseen ja toimittaa taistelukentälle loukkaantuneiden hoitamiseksi.
Projekti on parhaillaan kriittisessä vaiheessa, jossa verenkorvikkeen testaus siirtyy laboratorio-oloista käytännöllisempiin tilanteisiin.
Ohjelmaa valvova komentajakapteeni, laivaston lääkäri Robert Murray luonnehtii puuteriverta ”mullistavaksi teknologiaksi”.
– Olemme menestyneet petrimaljan kanssa. Nyt meillä on menestystä eläinkokeissa. Emme osanneet odottaa tämän tason menestystä, Murray toteaa.
Murray sanoo, että haavoittuneet potilaat tarvitsevat paljon verta vain minuuttien sisällä haavoittumisestaan. Tällaista verimäärää ei usein ole valmiiksi saatavilla taistelukentillä.
Puuteriverta säilytetään kaksikammioisissa pusseissa. Puuteri on erotettu steriilistä vedestä ja se sekoitetaan vasta juuri ennen kuin potilas sitä tarvitsee.