Kun presidentti sanoo "nyt", olemme valmiita kaikkeen, lähde sanoo Axiosille.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin hallinto valmistautuu mahdolliseen Kuuban hallinnon romahtamiseen jo tämän kesän aikana.
Yhdysvallat on Axiosin tietojen mukaan järjestänyt sotapelin, jossa simuloitiin Kuuban kaaokseen ajautumista. Ammattimaiset sotapelit ovat tyypillisesti asevoimien järjestämiä harjoituksia, joilla pyritään harjoittelemaan päätöksentekoa.
Harjoituksessa pohdittiin muun muassa Kuuban drooneja sekä mahdollisiin levottomuuksiin reagoimista.
Yhden lähteen mukaan Trump ei seisoisi tumput suorina, jos Kuuban hallinto alkaisi taltuttaa mielenosoituksia väkivalloin. Toinen lähde oli eri mieltä.
– Presidentti ei halua maajoukkoja Kuubaan 48 tuntia pidempään, hän uskoo.
Sotapeli järjestettiin huhtikuussa.
– Kaikki vaihtoehdot ovat pöydällä, mutta hyökkäystä ei suunnitella juuri nyt, yksi korkea hallintolähde sanoi Axiosille.
– Kun presidentti sanoo "nyt", olemme valmiita kaikkeen, hän jatkoi.
0:50