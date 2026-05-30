Vuorokausi pitenee aiempaa nopeammin ilmastonmuutoksen vuoksi.

Ilmastonmuutos pidentää vuorokautta, koska jäätiköiden sulamisesta johtuva merenpinnan nousu hidastaa maapallon pyörimisliikettä, selviää keväällä julkaistusta tutkimuksesta.

Wienin yliopiston ja Zürichin teknillisen korkeakoulun tutkijat raportoivat, että vuorokauden pituuden nykyinen kasvu on ennennäkemätöntä verrattuna viimeiseen 3,6 miljoonaan vuoteen.

Nykyisellään vuorokausi pitenee 1,33 millisekuntia vuosisadassa.

Vuorokausi ei olekaan 24 tuntia

Tasan 24 tunnin vuorokausi ei ole koskaan ollut itsestäänselvyys. Ilmastonmuutos ei ole ainoa siihen vaikuttava tekijä, vaan vuorokautta pidentävät myös Kuun painovoimavaikutus sekä maapallon sisällä, pinnalla ja ilmakehässä tapahtuvat geofysikaaliset prosessit.

Vuosisadan loppuun mennessä ilmastonmuutoksen odotetaan vaikuttavan vuorokauden pituuteen jopa Kuun vaikutusta voimakkaammin.

– Vaikka muutokset ovat millisekuntien luokkaa, ne voivat aiheuttaa ongelmia monilla aloilla, kuten tarkassa avaruusnavigoinnissa, jossa tarvitaan täsmällistä tietoa maapallon pyörimisestä, professori Benedikt Soja Zürichin teknillisestä korkeakoulusta kertoo tiedotteessa.

Vaikutukset voivat näkyä konkreettisesti esimerkiksi käyttämissämme kelloissa, gps-laiteissa ja paikannussovelluksissa sekä satelliiteissa, kirjoittaa .