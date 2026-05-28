Oman ymmärtää tilanteen, Trump totesi.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on uhannut "räjäyttää" Persianlahdella sijaitsevan Omanin, jos se yrittää jakaa Hormuzinsalmen hallinnan Iranin kanssa.
– Omanin pitää käyttäytyä, kuten muidenkin tai räjäytämme heidät, Trump sanoi toimittajille.
Trump totesikin uhkailunsa jälkeen, ettei usko Yhdysvalloilla olevan tarvetta Omanin pommitukselle.
– He ymmärtävät [tilanteen], Trump lisäsi.
Trumpin kommenteista uutisoivat muun muassa yhdysvaltalaismediat New York Times ja Washington Post.
Oman on Yhdysvaltojen liittolainen ja Yhdysvalloilla on sotilaallinen käyttöoikeus useisiin Omanin lentokenttiin ja satamiin.
Omanilla on ollut keskeinen rooli Iranin ja Yhdysvaltojen välisissä neuvotteluissa, yhdysvaltalaismedia Politico kertoo.
Oman ei ole kommentoinut Trumpin uhkausta.