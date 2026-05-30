MTV seuraa: Arsenalille täydellinen alku Mestarien liigan finaalissa – saksalaistähdeltä kylmäpäinen ratkaisu 1:47 Kai Havertz vei Arsenalin 1–0-johtoon finaalissa – lontoolaisille täydellinen alku Julkaistu 30.05.2026 18:01 (Päivitetty 3 minuuttia sitten ) Anssi Shemeikka anssi.shemeikka@mtv.fi anssishemeikka Jalkapallon Mestarien liiga huipentuu tänään Unkarin Budapestissa pelattavaan loppuotteluun PSG:n ja Arsenalin välillä. Puskas Arenalla Suomen aikaa Kello 19 käynnistyvän ottelun tapahtumia voit seurata tässä artikkelissa. Lue myös: Mestarien liigan finaalin ratkaisseelta Arsenal-tähdeltä kovaa puhetta: "Menemme kentälle ja voitamme PSG:n" Loppuottelun seuranta: PSG-Arsenal 0–1 31. min: Nuno Mendes satuttaa itseään rangaistusalueella, mutta pystyy jatkamaan. PSG:n pyöritys kiertää Arsenalin muotoa rangaistusalueen ympärillä. 29. min: Safonovin huoltotauko on ohi, kovia kokenut Safonov kiristää pitkät hiukset ponnarille ja valmistautuu jatkamaan peliä. Pallonhallinta on toistaiseksi PSG:n eduksi 73–27. Kai Havertz avasi Mestarien liigan loppuottelussa maalinteon. 26. min: Arsenal rakentaa oikealta laidalta tilanteen, kun Saka keskittää maalille ja matalaan palloon syöksyvä Safonov saa joukkuetoverinsa Marquinhosin kengästä päähänsä. Maalivahtia hoidetaan kentän pinnassa, mutta vaikuttaisi siltä, ettei PSG:n tarvitse vaihtaa maalivahtia. 25. min: Juomatauko tuo hetken hengähdyksen finaaliin. Samalla on hyvä muistella ottelua edeltänyttä spekulaatiota, aloittaisiko Arteta mieluummin ruotsalaisella Viktor Gyökeresillä vai Havertzilla. Toistaiseksi valinta vaikuttaa onnistuneelta.

20. min: PSG:n kiiturit Desire Doue ja Khvicha Kvaratskhelia eivät ole toistaiseksi päässeet toivomiinsa yhdellä yhtä vastaan -tilanteisiin. Arsenal on kyennyt puolustamaan PSG:n suurimmat vahvuudet pois ensimmäisen 20 minuutin aikana.

15. min: Keskialueella on nähty jo jokunen rike, mutta saksalaiserotuomari Daniel Siebert ei ole kortteihin vielä turvautunut. Havertzista on nostettava vielä esiin hänen peliä edeltänyt haastattelunsa. Se on luettavissa artikkelin yläosasta linkistä. Toistaiseksi Havertzin itsevarmat puheet ovat olleet tekojen kanssa linjassa.

11. min: Maalin jälkeen PSG on onnistunut siirtämään pallonhallintansa painopisteen vähitellen Arsenalin kenttäpuoliskolle, mutta ratkaisevat syötöt ontuvat vielä.

6. min: Kai Havertz vie Arsenalin 1–0-johtoon! PSG-kapteeni Marquinhosin purku osuu Leandro Trossardiin ja saksalaishyökkääjä karkaa läpi. Havertz pyssyttää pallon venäläismaalivahti Safonovin pään vierestä pienestä kulmasta yläpesään. Havertz ratkaisi myös Mestarien liigan loppuottelun keväällä 2021, kun Chelsea voitti Manchester Cityn 1–0. Onko Havertz sovittelemassa suuren sankarin viittaa myös tänään? No, loppuottelu on vielä nuori.

4. min: Palloa pitänyt PSG etsii murtautumispaikkaa, mutta Arsenal on toistaiseksi kyennyt tilkitsemään syöttösuunnat täysin. Ensimmäiset minuutit ovat odotetun tarkkailevia ja tunnustelevia.

2. min: Arsenalille ensimmäinen vapaapotku sivurajan tuntumasta keskeltä, mutta Declan Ricen keskityksestä ei koidu mitään vaarallisempaa.

1. min: Loppuottelu on käynnissä!

Klo 18.55: Mestarien liigan finaalin avajaisissa soitti yhdysvaltalainen rock-yhtye The Killers. Stadion vetää 67 215 katsojaa. Pelaajat ovat jo tunnelmissa. Kaikki on valmista.

Klo 18.37: PSG:stä voi tulla tänään ensimmäinen seura Real Madridin jälkeen, joka on pystynyt uusimaan mestaruuden. Espanjalaisjätti voitti Mestarien liigan kolmesti peräkkäin vuosina 2016-2018.

Klo 18.24: Yksi loppuottelun mielenkiintoisimmista pelaajista on Arsenalin keskikentällä aloittava 19-vuotias Myles Lewis-Skelly. Suurimman osan kaudesta Lewis-Skelly oli kolmas vaihtoehto Arsenalin vasemmaksi puolustajaksi.

Ennen Arsenalin ja Fulhamin tässä kuutta tapahtunutta kohtaamista Lewis-Skelly ei ollut koskaan aloittanut ottelua Arsenalin keskikentällä. Tuossa ottelussa nuori mies oli kuitenkin ensiluokkainen ja loisti myös välierässä Atletico Madridia vastaan. Tänään valot ovat seurajoukkuejalkapallossa kirkkaimmat mahdolliset.

Klo 18.19: Ratkaisu voi hyvinkin tänään piillä myös joukkueiden penkeillä. Luis Enriquella ja Mikel Artetalla riittää vaihtoehtoja ottelun edetessä.

PSG:n vaihtopelaajat: Chevalier (mv), Marin (mv), Beraldo, Zabarnyi, Ramos, Lee, Hernandez, Mayulu, Fernandez, Barcola, Zaire-Emery, Mbaye.

Arsenalin vaihtopelaajat: Arrizabalaga (mv), Jesus, Eze, Martinelli, Timber, Gyökeres, Norgaard, Madueke, Merino, Calafiori, Zubimendi, Dowman.

PSG otti tuntumaan finaalinäyttämöön perjantaina.2026 UEFA

Klo 18.16: Joukkueiden avauskokoonpanot ovat julki. PSG:n nimilistassa ei yllätyksiä. Arsenalin kohdalla on pohdittu puolustaja Jurrien Timberin pelikuntoa, mutta loppuottelun hollantilainen aloittaa vaihtopenkiltä.

Arsenal aloittaa: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Ödegaard, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Havertz, Trossard.

PSG puolestaan: Safonov, Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, Ruiz, Vitinha, Neves, Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Klo 18.00: Tervetuloa jalkapallon suurimman seurajoukkuekilpailun huipennukseen. Loppuottelu PSG:n ja Arsenalin välillä käynnistyy tunnin kuluttua kello 19. Ottelua voi seurata tämän artikkelin lisäksi MTV Sub -kanavalla sekä tietysti MTV Katsomossa. Ennakkotunnelmia paikan päältä voi aistia kello 18.30 alkaen.

Mestarien liigan loppuottelu pelataan ensimmäistä kertaa kirkkaassa päivänvalossa. Uefa kertoi halunneensa aikaistaa finaalia ottelupäivän yleisen sujuvuuden ja mielekkyyden vuoksi.