Israel ja Yhdysvallat aloittivat iskut Iraniin. Tutkijan mukaan etenkin Yhdysvaltojen lausunnot näyttävät, mihin suuntaan tilanne on menossa.

Tilanne Iranissa näyttää nyt hyvin epävarmalta, toteaa Hannu Juusola, Lähi-idän tutkimuksen professori Helsingin yliopistosta MTV Uutisille.

– Ensimmäisenä pistää silmään, miksi Israel osallistuu ennakoivasti tähän ja mikä oli motiivi siihen, Juusola toteaa.

– Toinen kysymys tietenkin on, onko tämä alku pidempiaikaisille iskuille vai onko tämä vain painostusta.

Iskuista ilmoitti ensimmäisenä Israel, joka kertoi aloittaneensa "ennaltaehkäisevän hyökkäyksen". Pian sen jälkeen myös Yhdysvallat vahvisti olevansa mukana iskuissa.

– Ajattelin, että Israel liittyisi mukaan myöhemmin ja varsinkin sen jälkeen, jos Iran iskisi Israeliin. Se, että Israel on mukana heti, on jossain määrin yllättävää.

Juttu jatkuu videon alla.

0:33 Trump vahvisti iskut Iraniin – "Tavoitteenamme on puolustaa amerikkalaisia."

Iranin vastaiskua Israeliin Juusola pitää hyvin todennäköisenä.

Juusolan mukaan paljon riippuu nyt Yhdysvaltojen lausunnoista – jätetäänkö enää yhtään neuvotteluvaraa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump julkaisi hetki sitten videolausunnon, jossa vannoo, että Iranin ydinaseohjelma tuhotaan.

– Tuhoamme heidän ohjuksensa ja raivaamme heidän ohjusteollisuutensa maan tasalle, presidentti sanoo.