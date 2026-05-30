



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

MM-välierän päätyttyä kiehahti – Juhamatti Aaltoselta haukut Norjalle: "Naurettavaa"

2:12 MM-välierälle kuuma loppu: Sveitsin ja Norjan valmentajat sanasodassa – studiosta täystyrmäys Norjan touhulle.

Julkaistu 27 minuuttia sitten

Tämä ei maistunut Sveitsin pelaajille tai valmentajille. Päävalmentaja Jan Cadieux menetti malttinsa vaihtopenkin takana ja viittoi Norjan kollegalleen Petter Thoresenille, ettei tässä ole mitään järkeä.

Sanasota ja elehdintä jatkui tämän jälkeen kuumana.

Video loppuhetkistä ja valmentajien kahinasta jutun yllä!

MTV Urheilun MM-studiosta Juhamatti Aaltonen antoi tapahtumista suorasanaisen tuomion.

– Kun peli on ohi, peli on ohi. Älä ala leikkiä mitään kovista, kun peli on 6–0. Kunnioittakaa sitä peliä.

– Tuo on mielestäni naurettavaa, Aaltonen summasi ja hyväksyi Sveitsin valmentajan reaktion.

Kanadan ja Suomen välinen välierä käynnistyy kello 21.00.

Ossi Karvonen MTV Uutiset Ossi Karvonen työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Karvoseen voit olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen. Sähköposti: ossi.karvonen@mtv.fi.

Sveitsin ja Norjan valmentajat sanaharkassa MM-välierän loputtua | MTV Uutiset