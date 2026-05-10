Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov isännöi Nigerin, Malin ja Burkina Fason ulkoministereitä Moskovassa huhtikuussa 2025.AOP
Upottava suo
Venäjällä on Afrikassa sotilaita Malin lisäksi ainakin Burkina Fasossa, Nigerissä, Libyassa ja Keski-Afrikan tasavallassa.
Nykyiset venäläisoperaatiot Afrikassa alkoivat toden teolla 2010-luvulla.
Venäjä on alusta alkaen tehnyt Afrikassa virheitä. Sotilaita on ollut liian vähän ja niiden otteita on kuvailtu brutaileiksi. Väkivalta on pikemminkin lykännyt ja syventänyt ongelmia kuin ratkonut niitä.
– Venäjän toiminta Sahelissa muistuttaa yhä enemmän upottavaa suota, josta käteen jää niukasti strategisia etuja, muotoilivat ajautushautomo Carnegie Endowment for International Peacen asiantuntijat Frederic Wehrey ja Andrew S. Weiss yhdysvaltalaislehti Foreign Affairsissa.
Presidentti Vladimir Putin tapasi Malin presidentin Assimi Goitan Moskovassa viime vuoden kesäkuussa.AOP
Ajatushautomo Delphi Global Research Centerin Hamiltonin mukaan Venäjän keskeisin tavoite Afrikassa on vastustaa länttä.
Afrikka on myös yksi harvoista paikoista, joissa Venäjä voi aidosti haastaa länttä.
Kreml on kyllä hieronut kumppanuuksia Iranin ja Venezuelan kaltaisten valtioiden kanssa, mutta kuten Yhdysvaltojen sotilasoperaatiot ovat tehneet selväksi, on Venäjän tuella selvät rajansa.
Palkatta Venäjä ei Afrikassa töitä tee. Usein rahaköyhät afrikkalaisvaltiot maksavat venäläispalvelut kaivosoikeuksilla, timanteilla ja muilla luonnonvaroilla.