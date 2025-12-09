Maanjäristys sai aikaan tsunamiaaltoja, mutta tsunamivaroitus poistettiin tiistaina aamuyöllä paikallista aikaa.
Ainakin 30 ihmistä on loukkaantunut Pohjois-Japaniin maanantaina iskeneessä maanjäristyksessä, kertoo maan pääministeri Sanae Takaichi.
Maanjäristyksen voimakkuus oli 7,5. Kymmeniä tuhansia ihmisiä kehotettiin evakuoitumaan, ja paikallismedian mukaan osa suojapaikoista oli täynnä.
Tuhansia kotitalouksia jäi ilman sähköjä järistyksen jälkeen. Tiistaiaamuun mennessä sähköt oli kuitenkin saatu palautettua useimmilla alueilla.
Maanjäristys sai aikaan tsunamiaaltoja, jotka nousivat korkeimmillaan 70 senttimetriin. Tsunamivaroitus poistettiin tiistaina aamuyöllä paikallista aikaa.
Pääministeri Takaichi kannusti kuitenkin varhain tiistaiaamuna paikallista aikaa ihmisiä varovaisuuteen. Hän kehotti ihmisiä seuraamaan Japanin iltatieteen laitoksen ja muiden paikallisviranomaisten tiedotteita.
– Ja olkaa valmiita evakuoimaan, kun tunnette järinää, hän sanoi.