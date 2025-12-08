Japanin on havaittu tänään voimakas maanjäristys. Reutersin mukaan viranomaiset ovat antaneet tsunamivaroituksen maan koillisosaan.

Suomen Pankin entinen johtaja Erkki Liikanen oli hotellihuoneessaan Tokiossa, kun hän alkoi tuntemaan huojuntaa. Kello oli tällöin paikallista aikaa noin 23.15, eli Suomen aikaa noin 16.15.

– Ehkä 10 minuuttia myöhemmin hotellin keskusradiosta tiedotettiin, että hissit toimivat eikä ole vaaraa, Liikanen viestittää MTV Uutisille.

Liikanen on tällä hetkellä Tokiossa työmatkalla.

Hän myös kertoo saaneensa lentoyhtiöltään varoituksen maanjäristykseen ja tsunamiin liittyen. MTV on nähnyt kyseisen varoituksen ja siinä kerrotaan, että maanjäristys on tapahtunut Honshūn saaren koillisosassa, noin kello 23.15, maanantaina 7. joulukuuta. Etäisyyttä järistyksen keskuksesta Tokioon on noin 700 kilometriä.

Liikanen kertoo, että kanavat selostavat tällä hetkellä rauhallisesti ja yksityiskohtaisesti maanjäristystä ja arvioivat mahdollista tsunamia.