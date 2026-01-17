Real Madrid nappasi avausvoittonsa uuden päävalmentajansa Álvaro Arbeloan alaisuudessa, kun se nipisti pisteet kotiottelussa Levantea vastaan lukemin 2–0.
Real Madridin uunituoreelle päävalmentajalle Álvaro Arbeloalle valtavan paineinen, sillä hänen debyyttinsä Xabi Alonson korvaajana oli päättynyt shokkitappioon Espanjan cupissa Albacetea vastaan.
Ei lauantain esitys La Ligassa vieläkään silmiä hivellyt, mutta tarvittavat kolme pistettä Los Blancos sai puristettua vaativan kotiyleisönsä edessä.
Kylian Mbappé aukaisi umpisolmun toisella puoliajalla, kun hän laukoi rangaistuspotkusta 50. maalinsa La Liga -uransa 53. ottelussa. Tällä vuosituhannella vain Cristiano Ronaldo (vuonna 2011) on kyennyt aloittamaan Real Madridissa sähäkämmin: 50 maalia 51 ensimmäisessä ottelussa.
Maali oli Mbappén 18:s tällä kaudella La Ligassa.
Loppulukemat 2–0 viimeisteli Raúl Asencio komealla puskulla 65. minuutilla.
Real Madrid on voittonsa myötä pisteen päässä sarjaa johtavaa Barcelonaa, joka pelaa kierroksen oman ottelunsa sunnuntaina Real Sociedadia vastaan.