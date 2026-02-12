Nottingham Forest ilmoitti varhain torstaina, että lokakuussa tehtävässään aloittanut Sean Dyche ei enää jatka seuran valmentajana.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa sarjataulukon häntäpään joukkue Nottingham Forest on jälleen antanut potkut päävalmentajalleen.



Seura ilmoitti varhain torstaina antamassaan lausunnossa, että päävalmentaja Sean Dyche ei enää jatka seuran valmentajana.



– Haluamme kiittää Seania ja hänen henkilöstöään heidän työstään seurassa ja toivotamme heille onnea tulevaan, seura kertoi lausunnossaan.



Lokakuussa tehtävässään aloittanut Dyche on jo kolmas Nottingham Forestin päävalmentaja, jonka seura on erottanut puolen vuoden sisällä. Dychen edeltäjä Ange Postecoglou nimettiin seuran päävalmentajaksi syyskuussa Nuno Espirito Santon tilalle.

Päävalmentajavaihdoksista päättää seuran tuittupäinen omistaja, kreikkalaismiljardööri Evangelos Marinakis.



Sarjataulukon neljänneksi viimeisenä oleva Nottingham pelasi keskiviikkoiltana maalittoman tasapelin Valioliigan jumbojoukkue Wolverhamptonia vastaan.



Vuonna 1865 perustettu perinteikäs seura nousi takaisin Valioliigaan 20 vuoden tauon jälkeen vuonna 2022. Viime kauden puolivälissä Nottingham yllätti kipuamalla mukaan Valioliigan kärkikamppailuun, mutta jäi kauden päätteeksi lopulta seitsemännelle sijalle.