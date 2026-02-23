Norja valtasi jälleen talviolympialaisten mitalitaulukon kärkipaikan selkeällä erolla, kun vuonomaa vyöryi Milano-Cortinan kisoissa 18 kultamitaliin ja nappasi kaikkiaan 41 mitalin saaliin.

Reilun 5,5 miljoonan asukkaan Norja loistaa tällä hetkellä urheilumaailmassa kirkkaasti myös talvilajien ulkopuolella. Tiistaina Milano saattaa kohdata norjalaisvyöryn jalkapallossa, kun napapiirin ylpeys Bodö/Glimt yrittää pudottaa lajijättiläisen Interin Mestarien liigan pudotuspeleissä.



Bodö kukisti viime viikolla ensimmäisen pudotuspelikierroksen avausottelussa Interin hyisellä kotistadionillaan 3–1, mutta tiistaina norjalaisjoukkue joutuu rajuun testiin Giuseppe Meazzan nimeä kantavassa jalkapallopyhätössä. Cristian Chivun valmennukseen täksi kaudeksi siirtynyt Inter on matkalla Italian mestariksi, ja joukkueella on viime kaudeltakin Mestarien liigan finaalirutiinia.



Jo viime kaudella Eurooppa-liigan välieriin edennyt Bodö/Glimt on tehnyt Mestarien liigassa järisyttävää jälkeä viime viikkoina. Joukkue lunasti pudotuspelipaikkansa kaatamalla Manchester Cityn kotikentällään ja Atletico Madridin vieraskentällä. Liigakautensa Norjassa marraskuun lopulla päättänyt Bodö on kaatanut suurseuran nyt kolmessa peräkkäisessä ottelussa.



Bodö/Glimtistä tuli Inter-voiton myötä ensimmäinen norjalaisjoukkue, joka on voittanut pudotuspeliottelun nykymuotoisessa miesten Mestarien liigassa. Viimeksi norjalainen joukkue on nähty Mestarien liigan pudotuspeleissä kaudella 1996–1997, kun Rosenborg pääsi lohkovaiheesta jatkoon.



Bodö/Glimtin joukkueessa pelaa peräti 19 norjalaispelaajaa.

Juventus ja Atalantakin pahassa pulassa

Italia on kokenut viime vuosina useita jalkapallopettymyksiä, ja lähipäivinä edessä voi olla jälleen yksi sellainen. Interin lisäksi myös Juventus ja Atalanta ovat Mestarien liigassa selkä seinää vasten.



Juventus jäi viime viikolla turkkilaisen Galatasarayn jyrän alle vieraskentällä peräti 2–5, kun taas Atalanta hävisi Borussia Dortmundille 0–2. Toiset osaottelut pelataan Pohjois-Italiassa keskiviikkona. Italian hallitsevan mestarin Napolin matka päättyi Mestarien liigassa jo liigavaiheeseen, joten saapasmaan menestyminen ja paikat 16 parhaan joukossa ovat nyt Interin, Juventuksen ja Atalantan varassa. Italian miesjalkapallo on tällä hetkellä muutenkin taistelutilassa. Viime vuoden MM-karsintalohkossaan Italia jäi juuri Norjan taakse kakkoseksi ja joutuu tavoittelemaan kisapaikkaa maaliskuun jatkokarsinnoista. Italia on pelannut miesten MM-lopputurnauksessa viimeksi 2014.