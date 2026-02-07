Manchester United on voittanut nyt neljä ottelua putkeen Valioliigassa. Joukkueen kelkka on kääntynyt täysin valmentajanvaihdoksen jälkeen.

Manchester United vaikuttaa löytäneen täysin uudenlaisen vireen päävalmentajansa Michael Carrickin alaisuudessa. Lauantaina kaatui Tottenham 2–0, ja voitto oli Unitedin neljäs perättäinen Valioliigassa.

Carrickin alaisuudessa on Manchesterin punaiset ovat kaataneet Valioliigassa nyt paikallisvastustaja Manchester Cityn, Arsenalin, Fulhamin ja Tottenhamin.

Carrick korvasi tammikuun puolivälissä portugalilaisvalmentaja Ruben Amorimin. Sen jälkeen on ropissut vain voittoja.

Lontoolaisvieraiden urakka vaikeutui merkittävästi puolen tunnin kohdalla, kun toppari Cristian Romero otti suoran punaisen kortin holtittomasta taklauksesta United-keskikenttä Casemiron nilkkaan.

United hyödynsi miesylivoimansa lyömällä lisää painetta Tottenhamin maalille ja iski avausmaalin selvästi tarkoin harjoitellusta kulmapotkukuviosta. Bryan Mbeumo viimeisteli suoraan syötöstä tarkasti alakulmaan.

Kapteeni Bruno Fernandes viimeisteli loppulukemiksi 2–0. Manchester United on Valioliigassa neljäntenä ja tällä hetkellä vain kolme pistettä toisena olevaa Manchester Cityä jäljessä.

– Michael on tullut oikeiden ajatusten kanssa ja on antanut pelaajille vastuuta ja vapautta kentällä. Hän on erittäin hyvä sanojensa kanssa. Olin varma, että hän voi olla loistava päävalmentaja, Fernandes kehui Carrickia TNT Sportsille The Guardianin mukaan.