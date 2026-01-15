Jalkapallojätti Real Madridin taival Espanjan cupissa tuli tylyllä tavalla päätökseen, kun se hävisi ensimmäistä kertaa koskaan Albacetelle. 3-2-voiton ottelussa ottanut Albacete pelaa tätä nykyä Espanjan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla ja on sarjassa sijalla 17. Real Madrid on pääsarjassa toisena.

Real Madrid oli vain paria päivää aiemmin antanut potkut päävalmentajalleen Xabi Alonsolle ja tuoreeksi luotsiksi nimettiin Alvaro Arbeloa, jolle ottelu oli ensimmäinen seuran peräsimessä.

Albacete oli mennyt kahdesti ottelussa johtoon ja Real noussut kahdesti tasoihin, toisella kertaa ensimmäisellä lisäaikaminuutilla. Tämä ei kuitenkaan riittänyt Madridin tähtisikermälle, vaan 2-1-osuman viimeistellyt Jefte Betancor viimeisteli vielä lisäajan viidennellä minuutilla voittomaalin.

– Tein sen äidille ja isälle. Tämä on parasta, mitä minulle on koskaan tapahtunut jalkapallon parissa. Joukkueeni teki töitä hullun lailla. Olen todella iloinen, Betancor sanoi ottelun jälkeen.

Espanjalaislehti Marca kuvasi tapahtunutta täydeksi katastrofiksi.

– Tämä on kivulias tappio. Minä olen syyllinen tähän, Arbeloa sanoi Mundo Deportivon mukaan.