Thomas Frank on saanut potkut Tottenhamin päävalmentajan pestistä. Asiasta uutisoi urheilumedia The Athletic.

Viime kaudella Eurooppa-liigan voittanut Tottenham on ajautunut tällä kaudella Valioliigassa samaan alhoon, joka maksoi lopulta Ange Postecoglun työpaikan. Nyt myös australialaisen korvannut tanskalaisluotsi Thomas Frank on saanut potkut.

Frankin potkuista kertoo urheilusivusto The Athletic. Sivuston uutisen mukaan Spurs pohtii tällä hetkellä eri vaihtoehtoja Frankin seuraajaksi.

Tottenham on tällä hetkellä vain viisi pistettä putoamisviivan yläpuolella Valioliigassa, sijalla 16. Paradoksaalisesti Mestarien liigassa se on jo varmistanut paikkansa 16 parhaan joukossa.

Tottenhamin vuosi 2026 on ollut erityisen murheellinen. Joukkue ei ole voittanut yhtäkään viimeisestä kahdeksasta Valioliigan ottelustaan. Viimeisestä 17 ottelusta se on voittanut vain kaksi.

Myös De Zerbi sai potkut

Samaan aikaan myös Marseille on purkanut päävalmentaja Roberto De Zerbin sopimuksen. Entinen Brighton-luotsi lähtee ranskalaisseurasta tiedotteen mukaan valmentajan ja seuran yhdessä tekemän päätöksen jälkeen.

Marseille hävisi viikonloppuna 0–5 Paris Saint-Germainille, joten italialaisen lähdön ja vapautuneen Spurs-pestin kanssa ei luultavasti ole minkäänlaista yhteyttä.

Valioliigassa Brightonia hyvillä näytöillä luotsannut De Zerbi saattaa silti olla vahva ehdokas nyt vapatuneeseen positioon Pohjois-Lontoossa.