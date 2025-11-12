Mercedeksen F1-tallin osaomistaja ja tiimipomo Toto Wolff suunnittelee myyvänsä osuuden moottoriurheilujättiläisestä, Sportico ja Financial Times uutisoivat.
Myös Mercedeksen moottoriurhelujohtajana toimiva itävaltalainen Wolff, 53, omistaa F1-tallista 33 prosenttia. Mercedes-Benz ja Ineos ovat omistajina samalla osuudella.
Financial Timesin sisäpiirilähteen mukaan Wolff olisi valmis luopumaan viiden prosentin siivusta kaupassa, jossa Mercedeksen F1-tallin arvoksi on kalkuloitu kuusi miljardia dollaria. Tällä laskukaavalla viiden prosentin osuus tallista olisi 300 miljoonan dollarin arvoinen.
Tietojen mukaan Wolff jatkaisi Mercedes-rooleissaan kauppojen jälkeen. Mercedes ei ole halunnut kommentoida asiaa.
Mercedes voitti kahdeksan peräkkäistä valmistajien MM-titteliä kausina 2014–2021, joiden aikana sen kuljettajat kruunattiin maailmanmestariksi yhteensä seitsemän kertaa.
Tällä hetkellä Mercedes on valmistajien sarjassa toisena, kun kautta on jäljellä kolme GP:tä.