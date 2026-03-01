Viime kesänä Red Bullilta potkut saanut Christian Horner paljasti Drive to Survive -sarjan perjantaina julkaistulla uudella tuotantokaudella, minkälaista viestinvaihtoa hän kävi potkujensa jälkeen Mercedes-pomo Toto Wolffin kanssa.

Hornerin vuonna 2005 alkanut tallipäällikköpesti Red Bullilla päättyi 9. heinäkuuta viime vuonna, kun Red Bullin emoyhtiö vapautti hänet myös kilpailuosaston toimitusjohtajan paikalta.

Pian tämän jälkeen Hornerin kanssa kuvattiin Drive to Survive -sarjaan kohtaus, jossa hän paljasti, minkälaisen viestin hän oli saanut pitkäaikaiselta kilpakumppaniltaan Wolffilta Red Bullin päätöksen tultua julki. Asiasta kirjoittaa muun muassa Racingnews365-sivusto.

– En tiennyt, mitä sanoa, koska olet ollut todellinen persereikä, Wolff kirjoitti viestissään Hornerin mukaan.

Monet muistavat Wolffin ja Hornerin rajuiksi äityneet yhteenotot erityisesti vuodelta 2021, kun Lewis Hamilton ja Max Verstappen kävivät hurjan taistelun maailmanmestaruudesta ja Verstappen kruunattiin mestariksi Abu Dhabissa ajetussa päätösosakilpailussa tapahtuneesta kilpailunjohtaja Michael Masin kiistattomasta sääntörikkeestä huolimatta.

Wolffin viesti ei kuitenkaan päättynyt vielä edellä mainittuun tölväisyyn.

– Toisaalta laji menettää yhden päähenkilöistään. Ketä vastaan minun pitäisi nyt taistella, ja kenen vihaamista minun pitäisi nyt rakastaa niin kuin sinulla oli tapana sanoa? Wolff ja Horner ovat yhdessä voittaneet 14 viimeisistä 15:stä valmistajien maailmanmestaruudesta.

Hornerin vastaus noudatteli samaa sarjaa.

– Olen rakastanut sitä, kun olen saanut kalistella sarvia kanssasi kaikki nämä vuodet. Kiitos välillämme olleesta kilpailuasetelmasta, kilpailusta ja piikittelystäsi. Kukaan muu ei pääse edes lähelle meitä, kuten tilastot osoittavat, Horner kertoi vastanneensa.

Eikä hänkään malttanut olla piikittelemättä.

– Toivon sinulle kaikkea parasta tulevaisuuteen. P.S. Leikkaa hiuksesi.