Ferrarin puheenjohtaja John Elkann sivalsi F1-tallin tähtikuljettajia Lewis Hamiltonia ja Charles Leclercia sanallisesti.

Hiljattain päättynyt Brasilian F1-viikonloppu oli Ferrarin osalta synkkä. Sekä Lewis Hamilton että Charles Leclerc joutuivat keskeyttämään.

Kehnon pistesaaliin myötä Ferrari putosi valmistajien MM-sarjassa toiselta sijalta Red Bullin ja Mercedeksen taakse. Taistelu kakkossijasta on kuitenkin tiukka, sillä Mercedes, Ferrari ja Red Bull ovat kaikki vain 36 pisteen sisällä toisistaan.

Vaikea tilanne on saanut Ferrari-pomo John Elkannin jyrähtämään. Arvostetun autobrändin puheenjohtaja antoi kiitosta Ferrarin mekaanikoille ja insinööreille, mutta kuljettajat saivat osakseen nuhtelua.

– Jos katsomme muita, he eivät tee riittävän hyvää työtä. Kuljettajiemme on keskityttävä enemmän ajamiseen ja puhuttava vähemmän, koska meillä on edessämme vielä tärkeitä kisoja. MM-sarjan kakkossijan saavuttaminen ei ole vielä mahdotonta, Elkann jyrähtää Reutersin mukaan.

F1-sarjassa mestaruudet ovat kiertäneet perinteikästä italialaistallia visusti. Ferrarin edellinen kuljettajien maailmanmestari on yhä Kimi Räikkönen (v. 2007). Valmistajien maailmanmestaruuden Ferrari on puolestaan voittanut viimeksi vuonna 2008.

Muissa moottoriurheilusarjoissa Ferrari kuitenkin menestyy. Ferrari voitti WEC-sarjan valmistajien mestaruuden tällä kaudella. Elkann penää F1-talliltaan tiimityöskentelyä, jotta talli palaisi menestysvuosiensa tasolle.