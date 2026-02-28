Kansainvälinen autoliitto FIA on aikaistanut F1-kaudella 2026 voimaan tulevaa muutosta moottorien puristussuhteen mittaamiseen.
F1-kauden Mercedes-talli on joutunut kohun keskelle voimayksikön sylinterien puristussuhdetta koskevan väitetyn porsaanreiän löytämisestä.
Kilpailijoiden syytösten mukaan Mercedes on pystynyt nostamaan ajon aikana voimayksikkönsä puristussuhdetta yli sallitun rajan, mutta pääsemään silti mittaushetkellä raja-arvojen turvalliselle puolelle.
Asiaan reagoitiin FIA:n F1-komissiossa ottamalla käyttöön uudet mittausmenetelmät. Alun perin niiden piti tulla voimaan elokuun alusta alkaen, mutta nyt FIA on ilmoittanut uusien teknisten sääntöjen tulevan voimaan jo 1. kesäkuuta.
Jatkossa moottorin puristussuhde mitataan sekä jäähtyneen lisäksi 130-asteisesta moottorista. Kaudesta 2027 eteenpäin mittaus tehdään vain lämpimästä moottorista.
Talvitestien perusteella tallit uskovat Mercedeksen saaneen selvän edun pystyessään kiertämään moottorisääntöjä. Saksalaistallin pomo Toto Wolff on vähätellyt asian merkitystä auton suorituskyvylle.
– Olen sanonut koko ajan, että tämä koko homma on myrsky teekupissa, Wolff kommentoi Motorsport.comin mukaan Bahrainin talvitesteissä.
– Se ei vaikuta meidän kohdallamme mitään, vaikka muuttaisimme ne uusien sääntöjen mukaisiksi, Wolff lisäsi.
Mercedes ei lähtenyt haastamaan FIA:n päätöstä. Se liittyi muiden valmistajien rintamaan, joka päätti yksimielisesti sääntömuutosten aikaistamisesta alkavalle kaudelle.