Norjalaisen ampumahiihtäjän Sivert Guttorm Bakkenin kuolinsyy on selvillä luultavasti vasta maaliskuussa.

– Toivoimme, että perhe olisi saanut jo nyt vastauksia, mutta niitä ei tule useisiin kuukausiin, Bakkenin perheen asianajaja Bernt Heiberg sanoi norjalaiselle uutistoimistolle NTB:lle.



Bakken, 27, löydettiin viime viikon tiistaina kuolleena hotellihuoneestaan Italian Lavazessa. Hänellä oli löytöhetkellä kasvoillaan happimaski, joka simuloi korkean paikan harjoittelua ja rajoittaa hapensaantia. Toistaiseksi ei ole tiedossa, oliko maskin käytöllä mitään osuutta Bakkenin kuolemaan.



NTB:n mukaan Italian poliisi tutkii tapausta epäilyttävänä kuolemantapauksena. Se ei kuitenkaan tarkoita rikosepäilyä, vaan sitä, etteivät viranomaiset tiedä kuolinsyytä.



Tällä hetkellä tiedon kuolinsyystä odotetaan tulevan 7. maaliskuuta, mikä on tutkijoille annettu takaraja raporttinsa luovuttamiselle.