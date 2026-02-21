Milano-Cortinan olympialaisten kuudennen kultamitalinsa hiihdon kuninkuusmatkalta napannut Johannes Hösflot Kläbo kertoo olleensa epävarma hiihtokunnostaan.

Kläbo kruunasi olympialaisensa miesten 50 kilometrin kisan kultamitaliin karkaamalla maanmiehiltään Martin Löwström Nyengetiltä ja Emil Iverseniltä.

Hiihtokuningas joutui tekemään kunnolla töitä uransa 15 olympiakultamitalin eteen. Hänen vanhempansa paljastivat kisan jälkeen norjalaismedialle, että Kläbo oli Iivo Niskasen tavoin sairastunut viimeiselle olympiaviikolla.

Isä Håkan Kläbo ei halunnut tarkentaa, mitä vaivaa pojalla on ollut.

– Nämä ovat olleet vaikeat muutama päivää. Tässä on ollut niin monta kilpailua, että se vaatii paljon hengityselimiltä, äiti Elisabeth Hösflot Kläbo kertoi Dagbladet-lehdelle.

Hiihtäjä itse kertoi jalkojensa olleen parisprintin jälkeen todella kipeät.

– Olen vähän ontunut. Teimme testejä Oven (maajoukkuelääkäri Ove Feragenin) ja muun tiimin kanssa, ja päätimme kisata. On jännittävää nähdä, miten seuraavat pari päivää menevät. Niistä voi tulla vaikeita, Kläbo kommentoi.

– Olen niin väsynyt, etten tunne oloani itsekseni.

Lääkäri Feragen kertoi oireiden alkaneen pari päivää sitten.

– Hän ja me olimme onnekkaita, ja hänelle kerrottiin tänään, että hän voi kisata.

– On selvää, että tulet todella epävarmaksi, kun jokin ei mene aivan toiveidesi mukaan. Sitten meidän täytyy arvioida, onko turvallista kisata. Tärkeintä on levätä ja ottaa rauhallisesti. Hän ei ole harjoittelut paljoakaan viime päivinä, Feragen sanoi.