Suomen Hiihtoliitto kertoo pyytävänsä Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n eettisen toimielimen selvittämään olympialaisten sprinttihiihdon tapahtumia. Suomen olympiajoukkue teki aiemmin protestin eriarvoisista käytännöistä.

Juuri päättyneiden olympialaisten aikaan kohua herätti sprinttihiihtopäivän tapahtumat, kun oli paljastunut, että Norjan huoltotiimille oli säännöistä poiketen annettu lupa viedä suksien voitelussa hyödynnettävä voidepata.

Norjalle luvan myöntänyt FIS ei ollut kertonut tästä ratkaisusta muille joukkueille.

Toinen huomiota herättänyt asia sprinttipäivänä oli Yhdysvaltojen huoltojoukkueen voiteenpoistonestettä sisältänyt purkki, jota joukkue selitti huoltajien käsien puhdistamisella. Yhtä kaikki nesteen tuominen huoltoalueelle oli säännöissä kiellettyä.

Norja ja Yhdysvallat putsasivat pöydän ja nappasivat mitalisijat miesten maastohiihdon sprintissä.

Suomi teki sprinttipäivän tapahtumista protestin, jota ei kuitenkaan Hiihtoliiton käsityksen mukaan ole käsitelty lainkaan.

– Emme ole useista pyynnöistä huolimatta saaneet päätöstä protestiimme, emmekä vastauksia siihen liittyviin kysymyksiin. Norjalaisten mediatietojen mukaan FIS olisi hylännyt valituksemme, mutta mitään virallista päätöstä meille ei ole annettu, Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Marleena Valtasola sanoo tiedotteessa.

– Tulkitsemme niin, että FIS ei ole suostunut edes käsittelemään koko asiaa. Pidämme tätä todella kummallisena huomioiden sen, että FIS on julkisesti myöntänyt, että kilpailussa tapahtui virhe, Valtasola sanoo.

– Julkisuudessa on keskusteltu protestin aikarajan ylittymisestä. Protestin aikaraja on kuitenkin kuukausi kilpailun päättymisestä silloin, kun sääntörikkomus tulee ilmi vasta kilpailun jälkeen. Protestimme olisi tullut siis käsitellä.

Tapaus selvitettävä FIS:n eettisessä toimielimessä

Valtasolan mukaan Hiihtoliitto aikoo pyytää FIS:n itsenäistä eettistä toimielintä selvittämään asian ja sen käsittelyn.

– Kyseinen toimielin ei ota kantaa kilpailun tuloksiin tai kilpailusääntöihin, emmekä siis esitä vaatimuksia Norjan tai USA:n hiihtäjien suoritusten mitätöimiseksi, vaan vaatimuksemme on selvittää kilpailun tapahtumat oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Ei voi olla niin, että osalla kilpailijoista on eri säännöt kuin muilla.

Hiihtoliitto ottaa tiedotteessaan ennen kaikkea FIS:n toimintaan, ei niinkään olympialaisten kilpailujen lopputuloksiin.

– Kysymys on ennen kaikkea FIS:n toiminnan integriteetin tarkastelusta. Olympiakilpailun tuloksiin tämä ei enää vaikuta, mutta näin ei saa tapahtua enää jatkossa vaan asiat täytyy voida hoitaa paremmin, Valtasola sanoo.

Suomen Olympiakomitea on asettunut tukemaan Hiihtoliiton vetoomusta.

– Olympiakilpailussa tapahtui selkeä virhe, joka asetti urheilijoita eriarvoiseen asemaan. Näin merkittävästä virheestä pitäisi seurata jotain muutakin kuin pelkkä pahoittelu, joten on mielestämme hyvä, että Hiihtoliitto selvittää asian perinpohjaisesti FIS:n kanssa, sanoo Olympiakomitean huippu-urheilujohtaja Janne Hänninen.